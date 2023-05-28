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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ لاعبات منتخب الجمباز ويشيد بـ ساندرا الصادق

صدى البلد

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي تهنئة لاعبات المنتخب الوطني للجمباز الفني، بعد التتويج بالميدالية الفضية في منافسات الفرق بالبطولة الإفريقية في نسختها السابعة عشر، والتي أقيمت يومي (26، 27) مايو، بجنوب افريقيا.

وأثني وزير الشباب والرياضة علي نجاح أتحاد الجماز  برئاسة الدكتور ايهاب أمين فى ضم اللاعبة الأمريكية من أصل مصري ساندرا الصادق لصفوف المنتخب والعودة للعب بإسم مصر، مشيداً بتمسك اللاعبة بتمثيل مصر فى البطولة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير عبر تقنية الاتصال المرئي مع رئيس اتحاد الجمباز المتواجد في جنوب افريقيا، والتي تستضيف بطولة أفريقيا للجمباز الفني للرجال والآنسات.

وخلال المكالمة، تحدث وزير الرياضة مع اللاعبة ساندرا الصادق، والتي أكدت علي فخرها واعتزازها بالعودة للعب تحت علم مصر بعد المستوي العالمي الذي وصلت اليه رياضة الجمباز فى مصر.

ومن جانبه، أكد رئيس اتحاد الجمباز أن هناك خطة من قبل الاتحاد للمحافظة علي أبنائه من أي إغراءات خارجية، بالإضافة الي استقطاب الطيور المهاجرة للعودة من جديد.

وحصلت اللاعبة جنى عبد السلام لاعبة المنتخب الوطني على المركز الثالث والميدالية البرونزية في نهائيات منافسات الفردي العام بالبطولة الأفريقية.

ويشارك فى بطولة والمؤهلة لبطولة العالم فى بلجيكا سبتمبر المقبل 8 منتخبات وهي "مصر، الكاميرون، الجزائر، وانجولا، السنغال، المغرب، مالي"، بالإضافة إلي جنوب افريقيا البلد المضيف.

ويمثل منتخب مصر للجمباز الفني انسات كل من"جني محمود، جني عبدالسلام، ساندرا الصادق، وندي عوض، نانسي طمان"، والمدير الفني كابتن زكريا غالب والمدربين"محمود سيد، سلمي السعيد".

وزير الرياضة ساندرا الصادق وزير الشباب والرياضة

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