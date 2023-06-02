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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشيف ساندرا مكاري تكشف كواليس دخولها مجال الطبخ.. فيديو

الشيف ساندرا مكاري
الشيف ساندرا مكاري

‏قالت الشيف ساندرا مكاري أنها تحب الأكل جدا وكانت تأكل كثيرا وكان لديها زيادة في الوزن لكنها كان يجب أن تتوقف حتى ينزل وزنها.

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وتابعت ساندرا مكاري خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، تقديم الإعلامية "منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنها بدأت تجربة عمل وصفات صحية ولكن طعمها كان سيء جدا وقررت الرجوع إلى الطبخ العادي وليس الصحي وكانت تحصل على كورسات في الطبخ يوميا رغم أنها كانت تعمل مدرسة بعد التخرج من كلية الصيدلة.

 

أكاديمية لتعليم الطبخ في لندن

 

وأضافت ساندرا مكاري أنها عادت إلى منزلها في يوم وزوجها فاجأها وحجز لها في أكاديمية لتعليم الطبخ في لندن ومن بعدها بدأت تنصح أصدقائها المقربين بوصفات للأكل حتى نصحوها بمشاركة وصفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وبالفعل من هنا جاءت البداية في مجال الطبخ.

ساندرا مكاري الاكل منى الشاذلى لندن وصفات صحية

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