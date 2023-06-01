من ست بيت شاطرة لأشهر شيف.. نجلاء الشرشابي تكشف الكواليس

‏قالت الشيف نجلاء الشرشابي إن موضوع الطبخ بالنسبة لها كان هواية قبل أي شيء وأنها تحولت من ست بيت الى شيف.

وتابعت نجلاء الشرشابي ‏خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، تقديم الإعلامية "منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن هواية الطبخ في دمها منذ الصغر قائلة: "بحب أعمل أكلة ولو باظ فيها حاجة بصلحها"، وأن أهم شيء أنها كانت تحب أن تعلم الناس جدا قبل عملها في التليفزيون وكانت توصف الأكلات بدقة لأقاربها وأصدقائها المقربين وتساعدهم في الطبخ.

دخولها مجال الطبخ

وأضافت أن أغلب كلامها مع جميع الناس بيكون عن الأكل والطبخ وكانت تتمنى أن تكون شيف مشهورة منذ زمن وكانت تتعلم في أسرتها وتتدرب، وبداية دخولها مجال الاحتراف كانت بسبب اعلان للقناة وتقدمت ولم يكن لديها أي يأس وبالفعل استطاعت بعد عام كامل الظهور على قناة سي بي سي سفرة.