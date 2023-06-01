الشيف غادة التلي تحكي تفاصيل بداية برنامجها على قناة سفرة

‏قالت الشيف غادة التلي، أنها علمت أن هناك افتتاح لقناة جديده للطبخ في مصر وهي قناة سي بي سي سفرة وكانت تتمنى وقتها العمل في مصر لكنها كانت تعمل في قناة فضائية أخرى في الأردن.

وتابعت غادة التلي خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، تقديم الإعلامية "منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنها كانت تريد العمل بمصر، مؤكدة أنها عاشت بمصر فترة كبيرة وكانت مدرستها وجامعتها وأصدقائها في مصر.

تحديد معاد المقابلة



وأضافت غادة التلي أنها تواصلت مع القناة للتقديم فيها ومرت الأيام والشهور حتى اليوم الذي تواصلوا معها فيه وكانت في مطعم مع صديقة لها وتم تحديد معاد المقابلة في صباح اليوم التالي مع الأستاذ سمير يوسف.