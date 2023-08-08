شاهد ..محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بطنطا

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة تفقدية اليوم لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بمركز ومدينة طنطا، وذلك لمتابعة الموقف الميداني للمشروعات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهائها طبقا للجدول الزمني، رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا والأستاذ حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا .



بدأت الجولة بتفقد المحافظ أعمال رصف طريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محورا مروريا سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم وذلك بطول 900 متر.



وتابع رحمي جولته بتفقد أرض المجزر القديم بمنطقة العجيزي وذلك تمهيدا للاستفادة منها واختتم المحافظ جولته بتفقد وحدة الصيانة والتدريب.

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