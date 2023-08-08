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الرئيس السيسي خلال افتتاح تطوير مسجد السيدة نفيسة: تجديد أضرحة آل البيت ضمن خطة الدولة.. قريبا نفتتح مسجد السيدة زينب ..البهرة عايشين معانا بكل ود واحترام

الرئيس السيسي يفتتح
الرئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة نفيسة

الرئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة نفيسة

الدولة المصرية تتبنى خطة لتطوير القاهرة التاريخية

تجديد أضرحة آل البيت ضمن خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية

قريبا نفتتح مسجد السيدة زينب بنفس الإجراءات التي تمت اليوم 

البهرة عايشين معانا بكل ود واحترام.. وربنا يعينا على كل طيب

 

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة، بحضور السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة في الهند، وعدد من القيادات الدينية والشعبية.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشكر لطائفة البهرة للمساهمة في أعمال تجديد مقامات آل البيت.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مسجد السيدة نفيسة، أن الدولة المصرية تتبنى خطة لتطوير القاهرة التاريخية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما تشهده الدولة المصرية من تطوير في أضرحة آل البيت، يأتي في إطار خطة الدولة المصرية لاستعادة  القاهرة التاريخية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، في افتتاح مسجد السيدة نفسية بعد تطويره، ويرافقه السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، إن الدولة تحركت في هذا الاتجاه مثل ما تحركت في عرب اليسار ومجرى العيون، قائلا: «بنغير الواقع الصعب اللي كان موجود».

وأشار إلى أنه يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيما نقوم به من عمليات تطوير للأضرحة الكريمة والأماكن المحيطة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه في القريب سيتم افتتاح مسجد السيدة زينب، بنفس الإجراءات التي تمت في مسجدي السيدة نفيسة اليوم، وسيدنا الحسين قبل شهور، مشيدًا بحالة التجديد لأضرحة آل البيت.

ووجه السيسي خلال جولته التفقدية وافتتاحه للمسجد بعد أعمال التطوير، الشكر لسلطان البهرة الذي رافقه الجولة: "نشكركم على تواجدكم ومساهمتكم في أضرحة آل البت، من شهور قليلة سيدنا الحسين، والنهاردة في السيدة نفيسة، ونفس الإجراء هيتم في السيدة زينب، وإحنا افتتحناه السنة دي للناس يصلوا، لكن متحركين في نفس الإجراءات".

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مسجد السيدة نفيسة، أن الدولة المصرية تتبنى خطة لتطوير القاهرة التاريخية.

وأشار إلى أنه يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيما نقوم به من عمليات تطوير للأضرحة الكريمة والأماكن المحيطة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي  إن ما يتم في أضرحة آل البيت من أعمال تطوير وتجديد، يأتي في إطار خطة الدولة المصرية، لتطوير القاهرة التاريخية، وذلك لاستعادة مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم.

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاحه لمسجد السيدة نفيسة بعد عملية الترميم والتجديد: “يمكن وإحنا متحركين وجايين هنا متحركين في مناطق زي عرب الأنصار، ومناطق أخرى، الهدف منها وزي ما عملنا في منطقة مجرى العيون، غيرنا الواقع الصعب اللي كان موجود، فإحنا بنتحرك في إطار خطة نتمنى من ربنا يوفقنا فيها”.

وقال رئيس الجمهورية: “لكن النهاردة، بوجود جلالة سلطان البهرة والعائلة والمرافقين له، نتشرف بوجودنا في مقام طيب وكريم، مقام السيدة نفيسة، وزي ما أنتم شايفين اتعمل المسجد والمنطقة المحيطة والضريح الكريم، وربنا يعينا إن إحنا نكمل ما بدأناه ويتقبل منا اللي بنعمله ويعنا عليه”، موجها الشكر للسلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند.

واستكمل السيسي: “اشكرك باسمي وباسم المصريين على مساهمتكم الكريمة المستمرة بعنوان المحبة والمودة، وهنا مش هنسى أقول إننا في مصر طائفة البهرة عايشين وسط أهلهم بمنتهى الود والاحترام، مش مني أنا ومش بس كدولة مهتمة بيهم، لكن من الشعب، وربنا يعينا على كل طيب”.

ويقع مسجد وضريح السيدة نفيسة رضي الله عنها في نطاق حي الخليفة، بالمنطقة المسماة قديمًا بدرب السباع، وبالقرب من مسجد وضريح الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه.

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