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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعة تكثف حملات التفتيش على صناعة وتداول الأعلاف| تفاصيل

صدى البلد

قام قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بتكثيف حملات التفتيش الفجائية على تصنيع وتداول الأعلاف  بمحافظات (دمياط، ومطروح، والشرقية، والقليوبية، والغربية) شملت الحملات بعض المخازن ومصانع الأعلاف، وسيارات نقل وتداول الأعلاف، ومحال الاتجار في الأعلاف.
 

وتوجهت لجان مشتركة من كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، ومديرية الزراعة المختصة، بمفاجأة عدة مصانع لتصنيع الأعلاف، ومحال الاتجار فى الأعلاف، وتم مراجعة التسجيلات التي يتم على أساسها تصنيع الأعلاف، وسحب العينات من الخامات العلفية والأعلاف المصنعة لإجراء الفحوصات والاختبارات المعملية اللازمة للتأكد من إنتاج أعلاف طبقاً للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء.


وقد أسفرت حملات التفتيش عن تأكيد التزام العديد من مصانع الأعلاف بالإجراءات النظامية فى إنتاج الأعلاف طبقاً للتسجيلات المعتمدة فى وزارة الزراعة وحصولها على على تراخيص من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والتأكيد على عدم حجب أو تخزين الخامات العلفية أو الأعلاف عن السوق المحلى بغرض زيادة الأسعار، وخاصة بعد كمية الإفراجات المتلاحقة من الذرة والصويا وإضافات الأعلاف التي وفرتها الدولة المصرية للعمل على استقرار الأمن الغذائي في الدولة، مع استدامة المشروعات القومية التى أقامتها الدولة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة.


وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور أحمد العكازى مدير المركز الإقليمى للأغذيه والأعلاف، بوزارة الزراعة على استمرار حملات التفتيش الفجائية تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعلى كل أرجاء الجمهورية، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.


ويهيب كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف  بالسادة المربيين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة, وللتواصل مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتس أب (01551183225 - 01551183224).

التنمية المستدامة الثروة الحيوانية والداجنة الأعلاف الدكتور طارق سليمان الدولة المصرية

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