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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3 زلزال شهدتها دولة عربية خلال 24 ساعة الماضية

زلزال - ارشيفي
زلزال - ارشيفي

 أفادت صحيفة أخبار سوريا الوطن، بتسجيل المركز الوطني للزلازل في سوريا 3 هزات أرضية خلال 24 ساعة الماضية.

وبين المركز الوطني للزلازل ، أنه رصد هزتين في شاطئ لواء اسكندرون شمال اللاذقية بقدر 3.9 و 2.8 ريختر الساعة 11:09 و 11:39

أن  الهزة الثالثة فقد تم رصدها شمال غرب حماة ب 46 كم بقدر 2.5 ريختر الساعة 18:30.

وكانت  هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، ضربت اليوم الثلاثاء، جنوب البحر الميت.

وصرح مركز رصد الزلازل الفلسطيني في جامعة النجاح الفلسطينية لوكالة أنباء فلسطين"وفا"، أن هزة أرضية خفيفة ضربت منطقة وادي عربة في حدود الساعة (08:28) حسب التوقيت المحلي لمدنية القدس، على عمق 13 كم في باطن الأرض.

وأشار المركز إلى أن الهزة وقعت على خط عرض 30.57 شمالا وخط طول 35.15 شرقا (النتائج أولية يمكن التعديل عليها لاحقا)، موضحا أن هذا النشاط الزلزالي يُعتبر نشاطا طبيعيا لهذه المنطقة.
 

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المركز الوطني للزلازل هزات أرضية مقياس ريختر مركز رصد الزلازل وادي عربة

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