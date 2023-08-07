زلزال عنيف يضرب كوستاريكا بقوة 4.8 ريختر

ضرب زلزال بلغت قوته 4.8 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاحد، قبالة ساحل مقاطعة غواناكاسته شمال غربي كوستاريكا.



وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 122 كيلومترًا من منطقة تاماريندو بالمقاطعة وعلى عمق 10 كيلومترات.



ولم ترد أنباء إلى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وكان قد أعلن مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، امس لأحد، عن وقوع زلزال جديد محافظة أضنة التركية.

وذكر أن الزلزال الذي بلغت قوته 3.9 درجة علي مقياس ريختر وقع في الساعة 21:48 بالتوقيت المحلي لـ تركيا، بمنطقة قوزان في أضنة.

وأشار مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، إلى أن الزلزال وقع على عمق 5 كيلو متر تحت سطح الأرض.