بعد 6 أشهر من زلزال تركيا وسوريا..شاهد مصيرعفراء المولودة تحت الأنقاض

مثل هذا اليوم من شهر فبراير 2023 استيقظ العالم على فاجعة إنسانية بكل المقايس ضرب فيها زلزال مدمر بلغت قوته 7.8 درجة كل من سوريا وتركيا موديا بحياة نحو 50 ألف شخص والآلاف الإصابات الأخرى متبوعا بهزات ارتدادية.

وبينما أظلمت حياة الآلاف من الأسر تحت الأنقاض، أبصرت الطفلة “عفراء” النور عندما ولدتها امها تحت الأنقاض فاقدة والديها ربعة من أشقائها، في بلدة جندريس شمال سوريا.

الطفلة عفراء

عفراء التي كتبت لها الحياة من تحت آثار الدمار تعيش اليوم بصحة جيدة مع أسرتها الجديدة حيث أثبت تحليل الحمض النووي قرابتها لهالة، العمة المتزوجة من خليل السوادي، فتبنياها وربياها مع بناتهم الخمس وابنيهما علما بإنه قد جائتها طلبات التبني من كل جهات العالم.

وعن موقفه من عفراء، علق خليل السوادي بينما يلاعب عفراء مرجوحة في باحة البيت، وفقا لما ذكره موقع “إيرو نيوز” منذ قليل: "عفراء ابنتي.. هي بالضبط مثل أطفالي".

الطفلة عفراء مع خليل السوادي

زلزال سوريا

وأضاف السوادي أن عائلته لم تتجاوز حتى الآن صدمة ما حدث حيث أن الزلزال ترك الخوف في قلوب عائلته، التي تستأجر شقة تقضي فيها النهار وعند حلول الليل تنتقل العائلة إلى خيمة لقضاء الليلة حيث الخوف يمنع أطفاله من النوم تحت سقف المنزل.

وبشأن المساعدات الإنسانية، نبه خليل السوادي انه يتلقاها من قبل وأفراد منذ تبي الطفلة عفراء، حيث تعطيهم هذه المنظمات حفاضات وحليب الأطفال، لكنهم لم يتلقوا أي مساعدات من منظمات الإغاثة.

الطفلة عفراء مع خليل السوادي

زلزال تركيا

ويخطط السوادي لسيناريو رواية ما حدث لعفراء عندما تكبر، يقول إنه سيخبرها بما حدث بالضبط، ولن يخفي الأمر عنها، وإن لم يفعل، فإن زوجته أو أطفاله سيفعلون ذلك.



تمكن عناصر الإنقاذ وسكان من إخراج جثث العائلة، بعد ساعات من البحث والعمل المضني بإمكانيات ضئيلة، فيما تتلقى الرضيعة العناية الطبية في حاضنة داخل مستشفى جيهان في مدينة عفرين في أقصى شمال محافظة حلب حيث اطلقوا عليها حينها اسم “آية”.

ومن بين المناطق الأكثر تضرراً شمال غرب سوريا الذي الذي تسيطر عليه المعارضة، ويقطنه حوالي 4.5 مليون شخص نزح الكثير منهم بسبب الصراع المستمر منذ 12 عاما والذي أودى بحياة نصف مليون شخص في سوريا.