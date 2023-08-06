أسفر عن إصابة 21 شخصا.. زلزال بقوة 5,4 درجة يضرب شرق الصين

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن الأوضاع في الصين بعد تعرضها لزلزال بقوة 5.4 صباح اليوم، الأحد.

وأوضحت أن زلزال بقوة 5,4 درجات ضرب شرق الصين في الساعات الأولى من صباح الأحد، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، حيث أفادت وسائل إعلام صينية رسمية بإصابة 21 شخصا على الأقل وانهيار عشرات المباني.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مصابيح وأرضيات تهتز وهروب أشخاص من المباني التي يقطنونها وهم يسيرون بين قطع الحجارة المتناثرة على الأرض.

وقالت الهيئة الأميركية إن مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 2,33 صباحا (18,33 ت غ السبت) كان على بعد 26 كيلومترا جنوب مدينة ديتشو بمقاطعة شاندونغ وعلى عمق 10 كيلومترات.