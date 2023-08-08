عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يناقش مع وزير الصحة الاحتياجات الطبية لمستشفى حميات منوف

صدى البلد

التَقى النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لمناقشة وبحث الاحتياجات الطبية الخاصة بالمواطنين بدائرة (منوف – سرس الليان – السادات).

 

أشار  إلى أن مستشفى حميات منوف والمركز الصحى بكفر داود بالسادات بحاجة إلى بعض الأجهزة والمعدات الطبية للحفاظ على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتخفيف العبء عن المرضى ، مضيفاً أن مستشفى حميات منوف تخدم أكثر من نصف مليون نسمة ويتردد عليها المرضى من محافظتى المنوفية والبحيرة .

 

وأكد النائب أحمد أبو زيد أن الدكتور وزير الصحة والسكان وجه خلال اللقاء بتوفير الأجهزة والمعدات الطبية لمستشفى حميات منوف وللمركز الصحى بكفر داود ، مشيراً أنه تم عرض الاحتياجات الطبية للمستشفى والتي تمثلت في : عدد 15 سرير عناية مركزة ، و15 مونيتورز عناية ، 2 جهاز صدمات لاستكمال قسم العناية بمستشفى حمايات منوف الذى يسع لعدد 35 سرير رعاية ويعمل به حالياً 12 سرير فقط ، كما أن المركز الصحى يحتاج إلى  جهاز DC shock  ، وجهاز موجات صوتية وجهاز ليزر خاص بالعلاج الطبيعي ، وجهاز تعقيم Class B ، وكرسى أسنان ، وكراسى متحركة لمساعدة كبار السن وذوي الهمم ، وجهاز كيميا وصورة دم خاص بالعمل ، Rotary files  .

 

وقد جاء هذا فى ضوء نشاط النائب أحمد أبو زيد وتفاعله مع قضايا ومطالب المواطنين والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، للمساهمة فى حل المشكلات، و تقديم كافة أوجه الدعم للأهالي .

أحمد أبو زيد خالد عبد الغفار مجلس النواب المركز الصحى المنوفية ر خالد عبد الغفار مستشفي حميات منوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

زيادة لأصحاب المعاش المبكر بأثر رجعي.. تفاصيل مهمة لأصحاب المعاشات من 2011

جحيم ليلة الدخلة| عريس البحيرة تفاجأ بأن زوجته راجل.. ومصطفى مات في الصباحية

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

بعد قرار الفيفا.. خبير لوائح يكشف مفاجأة مثيرة حول عقوبة كهربا

بعد تكريم السيسي لـ سلطانهم.. من هم البهرة وكم عددهم في مصر؟

كل كلامه كذب.. عروس البحيرة تنفي ادعاءات زوجها بأنها ولد| القصة كاملة

ترشيحاتنا

حفنة مشروعات.. 5 مهام كبرى اتفق عليها مدبولي والأشقاء في الأردن|ما هي؟

جريمة مرعبة في الهرم.. عبدالمولى يقتل زوجته وبناته الخمسة بـ الجيزة

سلاح ومخدرات .. الأمن العام يداهم أوكار العناصر الإجرامية بالمحافظات

حقيقة فقدان وثائق ملكية مبان بتريليونات الدولارات في حريق وزارة الأوقاف.. فيديوجراف

تكنولوجيا متفردة| 5 معلومات تهمك عن السيارات الكهربائية المصرية

التعليم العالي: مد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات حتى مساء الخميس المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي ومنير وعمر خيرت هذا الأسبوع.. اعرف مواعيد إذاعة حفلات مهرجان العلمين

جحيم ليلة الدخلة| عريس البحيرة تفاجأ بأن زوجته راجل.. ومصطفى مات في الصباحية

بسبب مواجهة مارك زوكربيرج.. شبيه إيلون ماسك يثير جدلا عبر تيك توك| شاهد

بشرى سارة للمصريين| تراجع ملحوظ في الذهب.. وهذه أسعار السبائك

فيديو

رقص آيتن عامر وأسماء إبراهيم فى الساحل الشمالي

العروسة طلعت راجل .. تفاصيل ليلة دخلة مرعبة في البحيرة/ فيديو جراف

كتير مهضوم.. داليدا خليل تكشف حقيقة ارتباطها بـ عمرو دياب

لماذا غيرت موقفها.. الصلح بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

اﻟﻤﺰﻳﺪ