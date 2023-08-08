تعود للزيادة.. تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتغير المناخي على أسعار القمح| فيديو

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن هناك أزمة في القمح الذي عانى من التضخم وصل إلى 100% تقريبا، وهذا ما أكده خروج روسيا من اتفاقية الحبوب.

أسعار القمح تعود للزيادة خلال الفترة المقبلة

وقال عبد المنعم السيد، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، إن أسعار القمح تعود للزيادة خلال الفترة المقبلة، بسبب امتناع بعض الدول عن تصدير القمح بسبب تداعيات التغير المناخي، موضحا أن الحاصلات الزراعية انخفضت بنسبة 30% بسبب التغيرات المناخية.

وأضاف أن الهند أوقفت تصدير الأرز والقمح، وهناك 26 دولة امتنعت عن تصدير المحاصيل الزراعية.

وأشار رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى أن الرؤية العامة هي استنزاف للقوة الروسية داخل الأراضي الأوكرانية بشكل كبير.



