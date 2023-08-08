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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استهداف 14593 مواطنا خلال ثالث أيام حملة «طرق الأبواب» بمدينة الغردقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، ثالث فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان  "بلدى أمانة"، بمدينة الغردقة، والتي استهدفت 14593 من السيدات والرجال والأطفال، خلال 2148 زيارة،. 

 

 

وتستهدف الحملة، تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس.

و فى سياق اخر نظمت وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة البحر الأحمر ندوة توعوية عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور رايدا نسيم مدير الوحدة، ورشا خميس مدير إدارة التدريب وعدد من موظفي إدارات الديوان العام .

 

تناولت الندوة أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر، حيث قام الدكتور احمد عادل الوكيل استاذ القانون الجنائي والمفوض العام للإتحاد الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف الفكري بالبحر الأحمر بتوضيح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر ٢٠٢١، مؤكدا على أن هـذه الاسـتراتيجية تأسست علـى رؤيـة تهـدف إلـى النهـوض بكافـة حقـوق الانسـان فـي مصـر، مـن خلال تعزيــز احتــرام وحمايــة كافــة الحقــوق المدنيــة، والسياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، المتضمنـة فـي الدسـتور والتشـريعات الوطنيـة والاتفاقيات الدوليـة والاقليميـة المنضمـة إليهـا مصـر، وتعزيز مبادئ تحقيق المســاواة، وتكافــؤ الفــرص دون أي تمييــز، مضيفًا أن هذة الاســتراتيجية تعد خارطــة طريــق وطنيــة طموحــة فــي مجــال حقـوق الإنسان وأداة هامـة للتطويـر الذاتـي فـي هـذا المجـال .

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