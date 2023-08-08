عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة مع صربيا

صدى البلد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على تعزيز التعاون مع صربيا في جميع المجالات بما في ذلك مجال الدفاع، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين الدولتين الصديقتين بما يتناسب مع إمكاناتهما على شتى الأصعدة، كما أكد اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين. 

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية صربيا ميلوش فوتشيفيتش، وذلك بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتعاون العسكري والأمني بين البلدين، بالإضافة إلى التباحث حول القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك، لاسيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية عالمياً .

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس السيسي نقل تحياته وتقديره للرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، مؤكداً اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين. 

من جانبه، نقل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الصربي تحيات وتقدير الرئيس الصربي للرئيس السيسي، مشيداً بما تشهده العلاقات المصرية الصربية من ازدهار، خاصة في ضوء زيارة الرئيس السيسي لصربيا في يوليو 2022 وما نتج عنها من زخم متصاعد، كما ثمن ما يشهده الحضور المصري على الساحتين الإقليمية والدولية من تنام وفاعلية تحت قيادة الرئيس السيسي، فضلاً عن الجهود المصرية الحاسمة في مكافحة الإرهاب على الصعيد الإقليمي، بالإضافة لدعمها للاستقرار والأمن والتنمية، منوهاً في هذا الإطار بما شاهده خلال زيارته لمصر من تطور تنموي وعمراني مُطَرّد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

أدوية صرع وتخدير.. الطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية طبيب الساحل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

مفاجآت في الصفة التشريحية لـ طبيب الساحل.. الجثمان متعفن وشق بفروة الرأس

اثارة في الهرم.. عبدالمولى ينهي حياة زوجته وبناته الخمسة بـ الجيزة

12 % خصما من إيرادات التجار.. إجراء عاجل بسبب أسعار السجائر الجديدة

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

ترشيحاتنا

إنجازات السيسي.. تأهيل الترع والصرف المغطى أهم مشروعات حياة كريمة بـ20 محافظة

وزير التعليم العالي: أول سيارة كهربائية بصناعة مصرية ستكون متاحة خلال 9 شهور

أوكرانيا تكتشف «شبكة عميلات روسيات» في دونيتسك

روسيا تعلن قصف مركز قيادة في أوكرانيا والسيطرة على عدة مناطق

خناقة ثأرية كادت تقتل إسماعيل ياسين في حفل زفاف| اعرف القصة

وزير العمل: حريصون على التواصل مع نواب البرلمان باعتبارهم شركاء في الحوار الاجتماعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرفى على صفات الشريك التوكسيك.. يجب الابتعاد فورا

السجائر هتنزل امتى؟ مفاجأة مدوية للمدخنين.. وهذه الأسعار الرسمية

أمريكا.. فيديو لسيدة تفاجأت بخروج رأس كلب من مكان صادم في منزلها

4 وظائف في مأمن من الذكاء الاصطناعي.. كبيرة باحثين جوجل تكشف عنهم

فيديو

مراتي طلعت راجل .. تفاصيل مثيرة في واقعة عروس البحيرة.. فيديو

متحور جديد من فيروس كورونا يهدد العالم| أعراضه غريبه وينتشر بسرعة

بعد تهديدها بالتدخل لإنهاء انقلاب النيجر.. تعرف على قدرات مجموعة "إيكواس"

500 جنيه.. مفاجأة غريبة في أسعار الذهب وتفاصيل حول الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ