الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة مع صربيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على تعزيز التعاون مع صربيا في جميع المجالات بما في ذلك مجال الدفاع، وكذلك التطلع لتفعيل الشراكة بين الدولتين الصديقتين بما يتناسب مع إمكاناتهما على شتى الأصعدة، كما أكد اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية صربيا ميلوش فوتشيفيتش، وذلك بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتعاون العسكري والأمني بين البلدين، بالإضافة إلى التباحث حول القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك، لاسيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية عالمياً .

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس السيسي نقل تحياته وتقديره للرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، مؤكداً اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.

من جانبه، نقل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الصربي تحيات وتقدير الرئيس الصربي للرئيس السيسي، مشيداً بما تشهده العلاقات المصرية الصربية من ازدهار، خاصة في ضوء زيارة الرئيس السيسي لصربيا في يوليو 2022 وما نتج عنها من زخم متصاعد، كما ثمن ما يشهده الحضور المصري على الساحتين الإقليمية والدولية من تنام وفاعلية تحت قيادة الرئيس السيسي، فضلاً عن الجهود المصرية الحاسمة في مكافحة الإرهاب على الصعيد الإقليمي، بالإضافة لدعمها للاستقرار والأمن والتنمية، منوهاً في هذا الإطار بما شاهده خلال زيارته لمصر من تطور تنموي وعمراني مُطَرّد.