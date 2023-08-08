عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أبرز عشر رسائل لوكيل الأزهر في حفل تكريم الفائزين في مسابقة ثقافة بلادي

صدى البلد

قدم فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، خلال كلمته في حفل تكريم الفائزين في مسابقة "ثقافة بلادي"، مجموعة من الرسائل وهي:-  

- مصر تعيش حالة فريدة من التعايش بين أبنائها في ظل دعم سيادة الرئيس ودعوة سيادته للحوار الهادف الذي تتضافر فيه جهود الجميع لإعلاء قيم التعايش والتسامح، ومد جسور التفاهم والإخاء، والتصدي لخطاب الكراهية.

- مسابقة «ثقافة بلادي» خُطوة في طريق حماية الفكر وصيانة الهوية من محاولات الاختطاف أو التشويه من قبل أفكار مغلوطة أو مشروعات منحرفة.

- «ثقافة بلادي»  لبنة نافعة في بناء متين أرسى قواعده الأزهر الشريف بما يبثه في نفوس أبنائه المصريين والوافدين من تأكيد أن الإيمان والأوطان لا يفترقان.

- الأزهر الشريف يؤكد أن «المواطنة» مصطلح أصيل في الإسلام وأنه يتجاوز التنظير الفلسفي إلى سلوك عملي.

- «المواطنة الحقيقية» لا إقصاء معها ولا تفريق فيها وتستلزم بالضرورة إدانة التصرفات والممارسات التي تفرق بين الناس بسبب من الأسباب والتي يترتب عليها ازدراء أو تهميش أو حرمان من الحقوق.

-الأزهر استطاع من خلال التواصل الفعال مع المؤسسات الدينية الرسمية داخل مصر وخارجها تحقيق نجاحات كبيرة من خلال حوارات دينية حضارية حقيقية، تركت نتائج ملموسة في سبيل تحقيق الأمن والسلام للبشرية كافة.

- استطاعت مصر بالأزهر أن تصل حضارة اليوم بحضارة الأمس ووصلت به حاضرها الإسلامي بتراثها الحضاري القديم فامتلكت المجد الديني والحضاري من أطرافه.

- الشعوب التي تتحاور ثقافيا لن تلجأ إلى الحروب وافتعال الصراعات المسلحة؛ لأن لغة الحوار أشد تأثيرا ورقيا من الفعل العسكري، ومفردات السلام أقوى من مفردات الحرب.

- الحوار الراقي يبدأ عندما يبدي كل شعب احترامه لثقافة الشعوب الأخرى ونمط حياتها ومعتقداتها.

- يجب تبني ثقافة منفتحة تكون نافذة واسعة تمكن الشعوب من تحديد هويتها وتبين خصوصيتها والاستفادة من ثقافات الآخرين بما لا يعارض الخصوصيات ولا يهدد الهويات.

مسابقة ثقافة بلادي وكيل الأزهر الدكتور الضويني وكيل الازهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

12 % خصما من إيرادات التجار.. إجراء عاجل بسبب أسعار السجائر الجديدة

اثارة في الهرم.. عبدالمولى ينهي حياة زوجته وبناته الخمسة بـ الجيزة

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

سيبت الزمالك بسببك.. مرتضى منصور يفتح النار على شيكابالا| تفاصيل

مفاجآت في الصفة التشريحية لـ طبيب الساحل.. الجثمان متعفن وشق بفروة الرأس

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

ترشيحاتنا

روسيا تعلن قصف مركز قيادة في أوكرانيا والسيطرة على عدة مناطق

خناقة ثأرية كادت تقتل إسماعيل ياسين في حفل زفاف| اعرف القصة

وزير العمل: حريصون على التواصل مع نواب البرلمان باعتبارهم شركاء في الحوار الاجتماعي

أكثر الأشهر حرا على الإطلاق.. كيف أثر يوليو 2023 على العالم؟

11 معلومة عن السيدة نفيسة وكيف أسلم على يديها 70 ألف يهودي؟

طبول الحرب تدق.. تصعيد جديد بين أمريكا وإيران في الشرق الأوسط| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السجائر هتنزل امتى؟ مفاجأة مدوية للمدخنين.. وهذه الأسعار الرسمية

أمريكا.. فيديو لسيدة تفاجأت بخروج رأس كلب من مكان صادم في منزلها

4 وظائف في مأمن من الذكاء الاصطناعي.. كبيرة باحثين جوجل تكشف عنهم

حقيقة اعتزال شيكابالا| حرض اللاعبين على التمرد وأزمة جديدة داخل الزمالك.. تفاصيل

فيديو

مراتي طلعت راجل .. تفاصيل مثيرة في واقعة عروس البحيرة.. فيديو

متحور جديد من فيروس كورونا يهدد العالم| أعراضه غريبه وينتشر بسرعة

بعد تهديدها بالتدخل لإنهاء انقلاب النيجر.. تعرف على قدرات مجموعة "إيكواس"

500 جنيه.. مفاجأة غريبة في أسعار الذهب وتفاصيل حول الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ