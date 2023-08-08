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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بخطوات سهلة.. طريقة عمل سلطة الكوسة

طريقة عمل سلطة كوسا 
طريقة عمل سلطة كوسا   

تعتبر طريقة عمل سلطة الكوسة، وصفة سهلة وبسيطة، وتعد الكوسةةواحدة من ألذ الخضراوات التي تؤكل بطرق مختلفة، هناك من يقوم بحشيها بالأرز والخضراوات أو اللحوم، وهناك من يُحضّر بها الشوربة أو تؤكل مسلوقة أو مشوية أو مطبوخة، وأن كنت ممن لا يفضلون تناولها فإليكم وضفة سهلة وشهية لتحضيرها.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سلطة كوسة، وهي من الأكلات العربية الشهية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من 10 دقائق، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل سلطة الكوسة 

 

طريقة عمل سلطة كوسة 

 

مقادير طريقة عمل سلطة كوسة :

4 حبة كوسة مسلوقة

4 ملعقة كبيرة زبادي

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

 

طريقة عمل سلطة كوسة :

_ نضع في وعاء كبير كل من: الكوسة المسلوقة، الثوم، عصير الليمون، زيت الزيتون، الملح، الفلفل الأسود.

_ نهرس خليط الكوسة جيّدًا حتى تتكون معك خليط ذو لون يميل إلى الأخضر.

_ يضاف الزبادي على خليط الكوسة، ونخلط جميع المكوّنات جيّدًا.

_ نسكب سلطة الكوسة في طبق التقديم بجانب الخبز والوجبات الرئيسية الأخرى.

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