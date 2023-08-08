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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

طه حسين الإنسان والمشروع.. جديد سلسلة كتابات نقدية بقصور الثقافة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، كتاب "طه حسين.. الإنسان والمشروع" استطرادات عن زمنه وزماننا، للدكتور صبري حافظ أستاذ الأدب العربي الحديث والمقارن، ضمن إصدارات سلسلة كتابات نقدية.

 

يضم الكتاب اثني عشر فصلا هي: أيام طه حسين ومعاركه، الرد بالإبداع على الحملة الجائرة، أيام استقلال الجامعة ومعاركها، لجج التخلف ومستقبل الثقافة، أيام التعليم وخيبة الأمل في الأزهر، درء الحرب وإنشاء جامعة الإسكندرية، الصراع بين القديم والجديد، السفر إلى أوروبا ونعمة الحب، انتهاء الحرب والدرس.. وثورة 1919، الكاتب المصري واستشراف المستقبل، الوزير: بين المسار والمآل، تأملات في الإسلاميات.

 

في مستهل الكتاب يقول الدكتور صبري حافظ: "لا أظن أننا نحتاج إلى مناسبة خاصة للكتابة عن عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين (١٥ نوفمبر ١٨٨٩ - ٢٨ أكتوبر ١٩٧٣)، لآن آثار الرجل على الثقافة والتعليم في مصر، وفي العالم العربي من ورائها لا تزال جلية للعيان رغم العمل الدؤوب على محوها، ولقد بدأت كتابة هذا الكتاب قبل ثلاثة أعوام، وأرجو أن يرى النور هذا العام الذي يكتمل فيه نصف قرن على رحيله، إذا ما كنا لا زلنا في حاجة إلى مناسبة للكتابة عنه فلا شك عندي في أن مشروع طه حسين - رغم أنه لم يبن على فراغ، وإنما بني على ما تراكم قبله - هو أهم مشاريع النهضة والتحديث وأكثرها تنوعا وعمقا وشمولا. وهو لذلك يحتاج منا إلى العودة إليه بشكل دوري للتعلم منه واستلهام دروسه. وهو مشروع ينبع من تحكيم العقل وتوسيع المعرفة والانحياز للتنوير والاحتفاء بقيم العدل والحرية والتسامح الإنساني".

 

يأتي الكتاب استمرارا لاحتفاء الهيئة العامة لقصور الثقافة بالذكرى الخمسين لرحيل طه حسين، حيث أصدرت الهيئة في معرض الكتاب الماضي في دورته 54، عشرين عنوانا لعميد الأدب العربي، احتفت بهم بالمشروع الفكري الكبير لطه حسين، الذي كرّس حياته لمناقشة المسكوت عنه في الأدب العربي، وأيضًا في المجتمع المصري، وحمل على عاتقه الحفاظ على هوية الثقافة المصرية وترسيخها لدى المصريين.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني طه حسين الإنسان والمشروع صبري حافظ أستاذ الأدب العربي

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