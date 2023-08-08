السيطرة على حريق شب فى عشش سطح منزل بالقليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب بسطح أعلى المنازل بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وجرى الدفع بسيارة إطفاء وتم السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وانتداب المعمل الجنائى لفحص اسباب الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق أعلى احد الأسطح بدائرة قسم اول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارات إطفاء وتبين نشوب حريق بإحدى العشش الكائنة فوق أحد المنازل بدائرة القسم.

وتم السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.