تحافظ على رطوبة الجسم من العطش.. أسرع طريقة لعمل الزبادي في البيت

يحرص الكثيرون على تناول الزبادي يوميا، والتي تحتوي على البروتينات والمعادن التي تمد الجسم بالطاقة بالإضافة إلى أنه يساعد على تسهيل عملية الهضم، ويحافظ على رطوبة الجسم من العطش.

لذلك الزبادي من أكثر منتجات الألبان التي يحبها الكبار والصغار، ويمكن تناولها سادة، بالفواكة، أو بإضافات كثيرة صحية.اليكم طريقة عمل الزبادي بالمنزل .



المكونات:

نصف كيلو لبن طازج مغلي

4 ملعقة كبيرة زبادي بلدي أو علبه من الزبادي

خطوات التحضير



إذا كان اللبن باردًا نضعه ليغلي فنحضر اللبن في اناء نضعه على نار متوسطة ونتركه حتى يغلي ثم نتركه ليبرد قليلًا في درجة حرارة الغرفة.

نحضر الزبادي ونقوم بتقليبها بملعقة ثم نضيف لها القليل من اللبن ونقلب مرة اخرى حتى تصبح سائلة قليلًا.

نقوم بتدفئة اللبن قليلًا ثم نضيف اليه الزبادي ونقلب جيدًا

نصب اللبن في اناء زجاجي حراري أو أكواب زجاجية حرارية

نضع أكواب اللبن في صينية بها ماء دافئ (حمام ماء لأكواب اللبن) ونغطي الأكواب بورق الفويل

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها دقيقتين فقط ثم نغلق نار الفرن ونترك الصينية داخل الفرن لمدة 12 ساعة فقط ثم نخرجه في الفرن ونضعه في الثلاجة حتى يتماسك.