أزمة جديدة في الطريق.. الهند تحد من تصدير السكر بعد قرار الأرز

تمثل الهند لاعبا قويا في الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بصادرات السلع الأكثر استهلاكا حول العالم، مثل الأرز والسكر، وغيرهم، وتبلغ حجم صادراتها من الأرز 22.5 مليون طن، وسبعة ملايين من السكر خلال السنة المالية الماضية.

وأعلنت الهند قبل عدة أسابيع حظر الأرز، الذي سبب مخاوف من ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا ، حيث فرضت نيودلهي حظرا فوريا على صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي للحد من التضخم المحلي بعد أن ضربت الأمطار الغزيرة المحاصيل المحلية، مما أثار مخاوف من حدوث زيادات أخرى في أسعار الغذاء العالمية.

أزمة السكر تلاحق الأرز

وتأثرت الدول الإفريقية على نحو كبير، حيث تمثّل إفريقيا 23 في المئة من واردات الأرز العالمية لنحو 13 في المئة من سكان العالم، وفقاً لـ"أفريكا رايس" وهو مركز أبحاث في أبيدجان يضم 28 دولة.

ويشير المركز إلى أن "إنتاج الأرز المحلّي لا يغطّي سوى 60 في المئة من الطلب الحالي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى"، لذا، فقد أدى قرار الهند الحدّ من صادراتها حالة من الذعر في العديد من البلدان الإفريقية حيث يعتبر الأرز سلعة أساسية.

وتواجه الهند تحديات اقتصادية واجتماعية، مثل نقص اليد العاملة وارتفاع متوسط الأعمار وانخفاض معدلات الخصوبة، وتحتاج الهند إلى ضمان توافر الغذاء لسكانها البالغ عددهم نحو 1.4 مليار نسمة، والذين يستهلكون نحو 100 مليون طن من الأرز سنويًا، ويعد الأرز غذاءً أساسيًا لنحو نصف سكان العالم، حيث تستهلك آسيا نحو 90 في المائة من الإمدادات العالمية، وتريد الهند تأمين احتياجاتها من الأرز قبل تلبية احتياجات الدول الأخرى.

ومن ناحية أخرى ، يشعر التجار بالقلق من أن تفرض الهند حظرا على تصدير السكر ، وذلك بعدما حظرت الهند بعض صادرات الأرز بهدف السيطرة على الأسعار المحلية، بحسب وكالة بلومبرج.

القيود المفروضة على تصدير السكر

ومددت الهند، أكبر منتج للسكر في العالم، القيود المفروضة على تصدير السكر لمدة عام حتى أكتوبر 2023، بحسب بيان من الحكومة الهندية.

وشهدت أسعار السكر هذا العام ارتفاعات كبيرة بسبب انخفاض إنتاج السكر في البرازيل، وهي منتج رئيسي وأكبر دولة مصدرة في العالم، وارتفاع أسعار النفط الخام لأعلى مستوياتها منذ عدة سنوات.

ويشجع الارتفاع في أسعار النفط الخام مصانع السكر على تحويل المزيد من قصب السكر لإنتاج الإيثانول لمزجه مع البنزين.

والجدير بالذكر، أن الحكومة الروسية أعلنت خلال شهر يوليو الماضي، وقف تصدير الأرز حتى نهاية العام الجاري 2023، وصدر القرار بمرسوم وقعه رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.

وقال مجلس الوزراء الروسي في بيان له حينها: "روسيا تفرض حظراً مؤقتاً على تصدير الأرز"، وفقا لما أورده موقع "روسيا اليوم".

صرف مقرارت تموين شهر أغسطس

وأوضح البيان أن الحظر لا ينطبق على توريد هذه المنتجات إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، إلى جانب استمرار إرسال الأرز لتقديم المساعدة الإنسانية.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ خطتها لصرف مقررات تموين شهر أغسطس، حيث بدأ الصرف من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 1 أغسطس 2023، يتم تنفيذ هذا الصرف لتضم 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، بهدف توفير السلع الغذائية الأساسية لأصحاب البطاقات التموينية خلال شهر أغسطس الجاري، وتتضمن هذه العملية توزيع السلع بقيمة الدعم المخصصة لكل بطاقة تموين، حيث يمكن للمستفيدين من بطاقات التموين الاستفادة من هذه المقررات لتلبية احتياجاتهم الغذائية.

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية مسبقًا بالإعلان عن قائمة أسعار السلع التموينية المعتمدة لشهر أغسطس 2023، والتي ستكون متاحة على بطاقات التموين لدعم الأسر وتخفيف الأعباء عنها خلال هذا الشهر، وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقوة أن أسعار سلع التموين لشهر أغسطس لم تشهد أي تغييرات جديدة، وأن الأخبار التي تتحدث عن زيادة الأسعار هي أخبار كاذبة ومضللة تهدف إلى ترويج الشائعات وتشويش المواطنين على حكومتها، تأكيدًا منها على الإلتزام بتوفير السلع الأساسية بأسعار مستدامة ومقبولة، وتحقيق الإستقرار في سوق السلع التموينية للمحافظة على قدرة الشعب على تأمين احتياجاته الغذائية بأمان وثقة.

أسعار السكر اليوم الثلاثاء

وفي هذا الصدد، أكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك خطة ممنهجة لتعطيش السوق بتقليل الكميات التي يتم طرحها بالأسواق، و في الوقت نفسه تقوم المصانع التي تعتمد في منتجاتها علي السكر مثل ( مصانع الحلويات و المربي ) وغيرها من المنتجات، بتخزين كميات كبيرة منه مما أثر علي المعروض في الأسواق، وتواجده في هذه المصانع بكميات كبيرة.

و أضاف المنوفي، في تصريحات صحفية سابقة له، أنه يخشي من استمرار قلة المعروض من السكر في الأسواق للمواطنين، وحدوث أزمة أكثر مما تعانيه الأسواق الآن، مع اقتراب المولد النبوي الشريف والذي يشهد سحب كميات هائلة من السكر لإنتاج حلوي المولد.

ومن جانبه، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إن احتياطي مصر من السكر التمويني يكفي حتى بعد شهر أبريل المقبل أي لمدة 10 أشهر فيما يكفي السكر الحر حتى الأسبوع الأول من مارس القادم وذلك بعد فتح الاعتمادات.

وأشار وزير التموين في تصريحات صحفية إلى أن حجم انتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.1 مليون طن لافتا إلى أنه يتم سد الفجوة من خلال استيراد ما يتراوح بين 300 و400 ألف طن.

وسوف نرصد لكم أسعار السكر اليوم الثلاثاء والتي جاءت كالتالي:

– سجل سعر طن السكر الأبيض نحو 20 إلى 21 ألف جنيه.

– متوسط سعر السكر 24.31 جنيه للكيلو.

– سكر زمزم متوسط السعر 19.61 جنيه ، أدنى سعر 15 جنيه، وأعلى سعر 20 جنيه.

– السكر المعبأ متوسط السعر 25.01 جنيه، أدنى سعر 17 جنيه، أعلى سعر 30 جنيه.

– سكر الدوحة متوسط السعر 25.14 جنيه، أدنى سعر 15 جنيه، وأعلى سعر 29 جنيه.

– في الأسواق هناك سكر معبأ 1 ك سعر الرابطة 10 كيلو 280 جنيه، والكيلو بـ 28 جنيه.

– سكر معبأ 800 جرام سعر الكيس 22 جنيه

– سعر كيس السكر في التموين وزن كيلو يبلغ 12.60 جنيها