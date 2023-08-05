عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. أعراض الأزمة القلبية.. مرضى السكر يمتنعون.. أضرار الإكثار من تناول العنب.. أطعمة تعالج خشونة المفاصل

القلب
القلب

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

مرضى السكري يمتنعون.. أضرار تناول العنب بكثرة

تناول العنب بشكل عام هو جزء صحي من نظام غذائي متوازن، إلا أنه إذا تم تناول العنب بكثرة، وفقا لما نشره موقع “هيلثي” قد تحدث بعض الآثار الجانبية السلبية، وتشمل ما يلي:

زيادة الوزن:

أطعمة تساعد في تخفيف أعراض خشونة المفاصل.. تعرف عليها

هناك بعض الأطعمة التي يُعتقد أنها تساعد في تخفيف أعراض خشونة المفاصل وتعزيز صحة المفاصل بشكل عام. 

يجب أن يتم استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل إدخال أي تغييرات كبيرة في النظام الغذائي.
 

توجه للطبيب فورا.. أعراض صادمة تشير للمعاناة من أزمة قلبية
 أعراض الأزمة القلبية قد تكون مختلفة من شخص لآخر، ولكن هناك بعض الأعراض الشائعة التي يمكن أن تشير إلى وجود أزمة قلبية وتستدعي الحصول على المساعدة الطبية الفورية.

“صدى البلد” اثارت الجدل “صدى البلد اعراض الازمة القلبية التواصل الاجتماعي الازمة القلبية الأخبار المهمة المرأة والصحة لأزمة القلبية نشر موقع “صدى البلد نشرة المرأة موقع “صدى البلد مواقع التواصل الاجتماعي مجالي المرأة والصحة مجالي المرأة موقع “صدى البلد” ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

شاهد.. رد فعل نبيل الحلفاوي على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

بعد هجوم صفحات الأهلي عليه.. عقوبة رادعة لإزعاج أحمد عبدالقادر

رسميا الآن| سعر الدولار مفاجأة بعد ساعات من قرار البنك المركزي غير المتوقع

20 جنيه مرة واحدة|انهيار أسعار البيض الأن والكرتونة مفاجأة بعد 130 جنيهًا

صباحية مش مباركة.. ما سبب وفاة مصطفى بغرفة نومه بعد ساعات من زفافه؟

أخيرا.. موعد انخفاض أسعار السجائر وانتهاء الأزمة

حتى الإثنين| موجه شديدة الحرارة تضرب البلاد.. ماذا يحدث؟

موضوعات متعلقة

بـ«ختم القرآن الليلة بمسجد الحسين».. كبار القراء يشكرون الرئيس على زيادة معاشهم

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

قضايا الإعلام حاضرة في جلسات الحوار الوطني.. وخبراء: يجب وضع قوانين لحرية تبادل المعلومات.. واقتراح بتدريس مادة حول الإيجابيات والسلبيات

بعين واحدة ووجه يشبه الإنسان.. ولادة جدي تثير الذهول في إندونيسيا| صور

ترشيحاتنا

جنوب أفريقيا تحظر الصيد لمدة 10 سنوات قرب محميات البطريق

عوامل ترفع نسب الإصابة بسرطان القولون| تعرف عليها

بعد تحذيرات السعودية والكويت وألمانيا.. تعرف على الأوضاع في مخيم عين الحلوة

بعد هجوم صفحات الأهلي عليه.. عقوبة رادعة لإزعاج أحمد عبدالقادر

التعليم تحل أزمة تأخر تسليم استمارات نجاح الثانوية العامة 2023 في المدارس

على خطى السعودية والكويت.. ألمانيا توجه نداءً عاجلاً إلى رعاياها في لبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. بشرى تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

حتى الإثنين| موجه شديدة الحرارة تضرب البلاد.. ماذا يحدث؟

بشرى لمرضى السرطان.. تطوير حبة لمنع تكاثر الخلايا

في واقعة غريبة.. سيدة تلقى مصرعها بسبب شرب الماء.. التفاصيل كاملة

فيديو

نجت من الموت بمعجزة.. مقطع فيديو لـ سيدة تنجو من فك تمساح

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسمكة قرش بجانت المصطفين.. شاهد

قسمة ونصيب.. أسما إبراهيم تكشف سر انفصالها عن المطرب موسى/ فيديو جراف

مفاجأة تنتظر الجنيه وضربة للسوق السوداء .. ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ