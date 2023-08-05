نشرة المرأة.. أعراض الأزمة القلبية.. مرضى السكر يمتنعون.. أضرار الإكثار من تناول العنب.. أطعمة تعالج خشونة المفاصل

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

مرضى السكري يمتنعون.. أضرار تناول العنب بكثرة

تناول العنب بشكل عام هو جزء صحي من نظام غذائي متوازن، إلا أنه إذا تم تناول العنب بكثرة، وفقا لما نشره موقع “هيلثي” قد تحدث بعض الآثار الجانبية السلبية، وتشمل ما يلي:

زيادة الوزن:

أطعمة تساعد في تخفيف أعراض خشونة المفاصل.. تعرف عليها

هناك بعض الأطعمة التي يُعتقد أنها تساعد في تخفيف أعراض خشونة المفاصل وتعزيز صحة المفاصل بشكل عام.

يجب أن يتم استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل إدخال أي تغييرات كبيرة في النظام الغذائي.



توجه للطبيب فورا.. أعراض صادمة تشير للمعاناة من أزمة قلبية

أعراض الأزمة القلبية قد تكون مختلفة من شخص لآخر، ولكن هناك بعض الأعراض الشائعة التي يمكن أن تشير إلى وجود أزمة قلبية وتستدعي الحصول على المساعدة الطبية الفورية.