أطعمة تساعد في تخفيف أعراض خشونة المفاصل.. تعرف عليها

هناك بعض الأطعمة التي يُعتقد أنها تساعد في تخفيف أعراض خشونة المفاصل وتعزيز صحة المفاصل بشكل عام. يجب أن يتم استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل إدخال أي تغييرات كبيرة في النظام الغذائي، وفيما يلي بعض الأطعمة التي قد تكون مفيدة وفقا لما نشره موقع هيلثي:

أطعمة تعالج خشونة المفاصل

السمك الدهني: مثل السلمون والتونة والسردين والماكريل، فهي مصدر غني بأحماض أوميغا-3 الدهنية التي تساعد في تقليل الالتهابات وتعزيز صحة المفاصل.

زيت الزيتون: يحتوي زيت الزيتون على مركبات مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الألم والتورم المرتبطين بخشونة المفاصل.

الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة: مثل التوت والكرز والبروكلي والسبانخ، حيث تساعد هذه الأطعمة في تقليل التهابات المفاصل وتحسين الصحة العامة.

المكسرات والبذور: مثل اللوز والجوز وبذور الكتان وبذور القرع، فهي مصادر جيدة للأحماض الدهنية الأساسية والمغنيسيوم وفيتامين E، والتي قد تساعد في تقوية المفاصل.

الزنجبيل والكركم: تحتوي كلا البهارات على مركبات مضادة للالتهابات، وقد يتم استخدامها في بعض الأطعمة والمشروبات لتخفيف الألم والتورم المرتبط بخشونة المفاصل.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين D: مثل الألبان والزبادي والجبن والسبانخ والسمك المعلب بالزيت، حيث يساعد الكالسيوم وفيتامين D في تعزيز صحة العظام والمفاصل.

يجب الإشارة إلى أنه لا يوجد طعام سحري يمكن أن يُعالج خشونة المفاصل بشكل كامل. إن تناول نظام غذائي متوازن ومتنوع يعزز الصحة العامة ويدعم صحة المفاصل. يُنصح بمراجعة الطبيب أو أخصائي التغذية لتحديد النظام الغذائي الأمثل لحالتك الفردية.