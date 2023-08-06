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برلمان

رئيس زراعة الشيوخ: زيادة أسعار توريد قصب وبنجر السكر يحقق الأمن الغذائي

عبد السلام الجبلى،
عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ

قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن قرار الحكومة برفع سعر توريد محصولى قصب السكر وبنجر السكر، بزيادة٤٠٠ جنيه لطن قصب السكر و٦٠٠ جنيه لبنجر السكر، خطوة هامة تتماشى مع خطوات الدولة للتوسع في إنتاج السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه والسيطرة على أسعار سلعة السكر،  في ظل التحديات العالمية حاليا التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية، ومنها السكر.  

وأضاف الجبلى في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن زيادة أسعار توريد المحاصيل، لايصب في مصلحة المزارعين فقط، بل يحقق أهداف واستراتيجية الدولة في التوسع في القطاع الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي، من هذه السلع الاستراتيجية وهو ما يستهدفه الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى وجه الحكومة بالتوسع في تفعيل نظام الزراعات التعاقدية الذى يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح بعد تكلفة الزراعة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمام كبير من القيادة السياسية فيما يتعلق بزراعة قصب وبنجر السكر، حيث تم التوسع في زراعة بنجر السكر من خلال المشروعات القومية للتوسع الزراعى مثل مشروع مستقبل مصر ومشروع المليون ونصف فدان، وأصبح لدى مصر مساحة لاتقل عن ٦٣٠  ألف فدان منزرعة بنجر السكر، كما أصبح لدينا ٨ مصانع لانتاج السكر من البنجر، مضيفا، أيضا اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في قصب السكر كان من خلال استحداث محطتين لإنشاء شتلات القصب، والتي تساعد بدورها في زيادة عدد الشتلات وزيادة حجم الإنتاج من القصب وبالتالي من السكر، وكذلك استحداث نظم جديدة لرى القصب.

وأكد الجبلى، أن التنمية الزراعة أصبحت في مقدمة الأولويات و أشكال التنمية بالعالم، نظرا لارتباطها بتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية التي شهدها العالم مؤخرا ومازالت تداعياتها مستمرة حتى الآن، متابعا، أن الاهتمام بالتوسع الزراعى، يساعد في دعم باقى قطاعات التنمية، حيث يساعد في التنمية الصناعية والتجارية وزيادة حجم التصدير، مشيرا إلى أهمية التوسع في الاستثمارات الزراعية، وتذليل كافة العقبات أمامها.

رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ الحكومة السكر السلع الاستراتيجية نظام الزراعات التعاقدية

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