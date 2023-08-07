صلاح زيدان:علاج البروستاتا بالرزيوم يتم في 10 دقائق..فيديو

أكد الدكتور صلاح زيدان رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب بنات الازهر، أن أغلب مشاكل البروستاتا تكون في كبار السن، مضيفاً أن كبار السن دائماً يعانوا من بعض المشاكل المرضية مثل:القلب و السكر، ومشاكل الأعصاب.

أصبح هناك عدة طرق لعلاج البروستاتا

وأضاف صلاح زيدان خلال لقائه على فضائية "صدى البلد"، أن أصبح هناك عدة طرق لعلاج البروستاتا ، غير الجراحات و المنظار، مثل الرزيوم مؤكداً أن العلاج بالرزيوم تتم في خلال فترة 10 دقائق، بالبنج الموضعي.



وأشار رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب بنات الازهر إلى، أن العلاج بالرزيوم خلق طفرة في علاج البروستاتا، خاصة لكبار السن الذين لا يمكنهم إجراء عمليات جراحية.