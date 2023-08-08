من فيلم العميل صفر.. أكرم حسني يطرح أغنية على مين| فيديو

طرح منذ لحظات الفنان أكرم حسني أغنيته الجديد بعنوان على مين وهي الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد العميل صفر الذى يخوض به المنافسة ضمن أفلام الصيف.



الأغنية من كلمات أكرم حسني وألحان كريم عاشور ومن توزيع أحمد وحيد، وتم طرحها عبر صفحته أكرم حسني الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





طرح البرومو الرسمي للفيلم

أطلقت شركة أوسكار بيكتشرز للإنتاج الإعلان الرسمي لفيلم العميل صفر من بطولة نجم الكوميديا أكرم حسني، والمنتظر طرحه بدور العرض ابتداء من يوم 16 أغسطس.

مطاردات في البر والبحر، وتحديات خطيرة يواجهها العميل صفر وفريقه الخاص لإتمام مهمته السرية على أكمل وجه، وفي سبيل ذلك يقع في مختلف الأزمات ويعرض حياته وحياة كل من حوله إلى الخطر، ولكنه لا يفقد إيمانه بنفسه.



صفر عبد اللطيف شداد الهمم هو فرد أمن يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة. مفارقة ساخرة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شاب بسيط لم يتلق أي تدريب من أي نوع وغير مصرح له حمل السلاح فضلا عن القدرة على استخدامه وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال المختلفة والذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي والتنكر.

جرعة كوميدية مكثفة تظهر في الإعلان الدعائي لفيلم العميل صفر ما بين كوميديا الموقف وكوميديا الإفيه وكوميديا الشخصية. شخصيات مشوقة وحبكة مثيرة تدور أحداثها في مواقع مختلفة، والمزيد من المفارقات والمواقف الكوميدية يعد بها الإعلان الدعائي للفيلم.

أبطال العميل صفر



فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والسعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.