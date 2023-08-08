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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يبحث مع وزير التربية والتعليم التوسع في المدارس التجريبية والفنية

محافظ المنوفية مع
محافظ المنوفية مع وزير التربية والتعليم

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

ويأتي ذلك في إطار بحث أوجه التعاون المشترك لدعم المنظومة التعليمية والتوسع في إنشاء المزيد من المدارس الجديدة بمدن المحافظة وخاصة المدارس التجريبية والمتميزة والفنية لتقليل الكثافات الطلابية لخدمة أبنائنا الطلاب وتحسين جودة التعليم، بحضور محمد موسي نائب المحافظ.

في بداية اللقاء، رحب وزير التربية والتعليم بمحافظ المنوفية، مؤكداً على أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين الوزارة والجهاز التنفيذى للمحافظة للنهوض والارتقاء بالقطاع التعليمى، مشيداً بجهود محافظ المنوفية المبذولة في تطوير المنظومة التعليمية وتقديم أوجه الدعم الكامل وتذليل العقبات لإقامة العديد من المنشآت التعليمية  للحد من الكثافات الطلابية. 

جاء ذلك في ضوء إهتمام وحرص القيادة السياسية بتطوير المنظومة التعليمية كون قطاع التعليم  أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة . 

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كما تناول اللقاء مناقشة آخر مستجدات خطط تنفيذ المشروعات القومية للتعليم بمحافظة المنوفية ، وإستعراض الجهود في متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية من أعمال احلال وتجديد ، صيانة ، انشاء جديد ، احلال جزئي وكلي لمدارس المحافظة.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أن الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حققت الكثير من  الإنجازات والتقدم في ملف التعليم والذى أعطى أولوية كبرى بشأن التحديث الشامل لنظام التعليم بمختلف نوعياته مما ساهم في تعزيز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية بمجال التعليم.

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