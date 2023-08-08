عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية على طاولة الجلسات المتخصصة للحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

عقدت لجنة المحليات، أمس الاثنين الموافق ٧ أغسطس ۲۰۲۳م، جلسة تخصصية مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بالنظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية المدرجة على قائمة المحور السياسي، والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي. وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، وذلك لصياغتها بالشكل الذي يحقق المتطلبات الدستورية، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية. وناقشت الجلسة عددًا من المسائل ذات الصلة تضمنت موضوع نظام انتخاب المجالس المحلية وناقشت جميع الآراء المطروحة في شأنه ومدى قابلية كل رأي للتطبيق العملي بما يراعي الاشتراطات الدستورية ابتداء من الأخذ بنظام القائمة المغلقة المطلقة أو الجمع بينها وبين نظام القائمة النسبية أو الجمع بين نظام القائمة المغلقة المطلقة والنظام الفردي. كما ناقشت الجلسة عدد أعضاء المجالس المحلية في كل مستوى محلي (القرية المركز المدينة الحي، المحافظة) وكذلك فكرة ربط العدد المقرر انتخابه في كل مستوى محلي بالكثافة السكانية للوحدة المحلية. ناقش الحضور أيضًا تعريف صفة العامل والفلاح بقانون انتخابات المجالس الشعبية المحلية. كما تباينت الآراء حول الجمع بين قانون الإدارة المحلية وقانون انتخاب المجالس الشعبية المحلية أو فصل كل منهما بقانون مستقل يتيح مناقشات أفضل لكل موضوع.


أيضًا ناقشت الجلسة آليات وضوابط الترشح في انتخابات المجالس الشعبية المحلية، والشروط التي تضمن إفراز أفضل عناصر منتخبة. فضلًا عن النقاش حول موقف المدن الجديدة من النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، وكذلك قانون المجتمعات العمرانية الجديدة والنظر في ضم المجتمعات التي اكتملت مقوماتها إلى الإدارة المحلية لأهمية وجود رقابة تنفيذية ذاتية على تلك المجتمعات ولعدم حرمان سكان تلك المجتمعات العمرانية من حقهم في انتخاب المجالس الشعبية المحلية.

وأخيرًا تناولت الجلسة النقاش حول آليات وإجراءات الحد من بطلان أصوات الناخبين في انتخابات المجالس الشعبية المحلية. وقد تميزت المناقشات بالاستماع لكل الآراء وإفساح أكبر وقت ممكن لذلك, فكانت نقاشات متعمقة ومتخصصة من المنتظر أن تسفر عن توافق في عدد من تلك الموضوعات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

بفرمان كولر .. قرار عاجل في الأهلي بشأن علي معلول

العروسة تتحدث بنفسها| زوجها اتهمها بأنها راجل في ليلة الدخلة .. شاهد ردها عليه بالفيديو

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

ترشيحاتنا

بسمة وهبة: حلم المصريين بإحياء مسار آل البيت يتحول إلى حقيقة بدعم رئاسي

النقل تناشد بالإبلاغ الفوري عن أي سيارة تلقي مخلفات هدم على الدائري

عملت محضر.. إيمي طلعت زكريا عن شائعة وفاة والدها مقتولا: الذكاء الاصطناعي مؤامرة

عاجل .. بيراميدز يعلن التعاقد مع موهبة الزمالك

قادرة علي تدمير أمريكا.. الغواصات النووية الروسية تثير مخاوف واشنطن

وزير التعليم يستقبل محافظ المنوفية لبحث التوسع في إنشاء المدارس التجريبية والفنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آمن وفعال.. طرق علاج الإنفلونزا للحامل

شباب العائلة المصرية يناقش أهمية التوسع في مجال الرقمنة ببيت السناري| صور

بمايوه أحمر.. طليقة تامر حسني تستمتع بجلسة تدليك في حمام السباحة

لمرضى السكري.. احذر من ارتكاب هذه الأخطاء عند حفظ الأنسولين

فيديو

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

خلص على مراته وبنته | تفاصيل جديدة في حادث الهرم

محمد صلاح يرفض 6 مليارات جنيه | إيه الحكاية؟!

وُلدت يتيمة تحت أنقاض زلزال سوريا .. شاهد كيف أصبحت الطفلة عفراء|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ