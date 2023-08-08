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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

حفل عمر خيرت في العلمين الجديدة كامل العدد

صدى البلد

يحيي الموسيقار عمر خيرت حفلا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجدبدة يوم ١٠ اغسطس القادم.


الحفل بيعت تذاكره بالكامل وروج له عمر خيرت عبر صفحته على انستجرام وكتب:" شكرًا جمهورنا العظيم حفلتنا بالعلمين اكتملت نوعدكم بالمزيد ان شاء.

أكد الموسيقار عمر خيرت، أنه لا يشارك في عملين بوقت واحد، قائلا “لم أفعل هذا الأمر سوى مرة فقط من خلال مشاركتي في مسلسل الخواجة عبد القادر، وفرقة ناجي عطا الله”.

التفاصيل الكاملة لتكريم عمر خيرت في قصر السينما اليوم

الجمهور تفاعل مع مسألة مبدأ.. تفاصيل حفل عمر خيرت في الصوت والضوء

وأضاف عمر خيرت خلال ندوة تكريمه بقصر السينما، أنه ليس لديه طقوس في أعماله، ووصل للاحترافية لأنه يقدم الأعمال بسهولة.

عمر خيرت
تأتي ندوة تكريم الموسيقار عمر خيرت ضمن خطة كبيرة وضعها الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما بموافقة الوزيرة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة والمخرج هشام عطوة، وهذه الخطة على أثرها تم تكريم الفنان القدير حسن يوسف الأسبوع قبل الماضي وفراشة الاستعراض فريدة فهمي الأسبوع الماضي أيضا.

وكان قد حضر عدد من نجوم الفن لحضور حفل الموسيقار عمر خيرت الذي أقيم بالصوت والضوء، أبرزهم المنتج محمد العدل والفنان صدقي صخر والدكتورة ميرفت أبو عوف والمؤلف الموسيقى نبيل علي ماهر.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الموسيقار عمر خيرت حينما بدأ بعزف مقطوعة مسألة مبدأ، وحرص على التصفيق والتمايل والاندماج مع المقطوعة.

اغسطس القادم التفاصيل الكاملة الخواجة عبد القادر الصوت والضوء الفنان تامر عبدالمنعم حفل عمر خيرت

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