الجمهور تفاعل مع مسألة مبدأ.. تفاصيل حفل عمر خيرت في الصوت والضوء

حضر عدد من نجوم الفن لحضور حفل الموسيقار عمر خيرت المقام بالصوت والضوء، أبرزهم المنتج محمد العدل والفنان صدقي صخر والدكتورة ميرفت أبو عوف والمؤلف الموسيقى نبيل علي ماهر.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الموسيقار عمر خيرت حينما بدأ بعزف مقطوعة مسألة مبدأ، وحرص على التصفيق والتمايل والاندماج مع المقطوعة.

فاجأ الموسيقار عمر خيرت جمهور حفله في الصوت والضوء بظهور الفنانة ريهام عبد الحكيم، والتي أكدت أن الموسيقار الكبير وش السعد عليها بأغنية فيها حاجة حلوة.

وقبل الحفل، أجرى المؤلف الموسيقي عمر خيرت بروفات مكثفة مع المايسترو ناير ناجي وفرقته الموسيقية.



وأكد عمر خيرت، أنه سيقدم للجمهور تجربة جديدة وممتعة من خلال هذا الحفل ليقدم من خلالها باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية، التي يعشقها ويتفاعل معها الجمهور، ومنها "إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثاني، غوايش، 100 سنة سينما، الخواجة عبدالقادر، فيها حاجة حلوة"، بالإضافة إلي عدد من المفاجآت التي تم التحضير لها.

وقال المؤلف الموسيقي "متحمس جدا للحفل، والحضور الكبير سواء من مصر أو من أي مكان في العالم، فهي فرصة لمشاركة موسيقاي مع المزيد من الجمهور وهو ما أسعي إليه خلال الفترة القادمة، ولذلك أطلقت علي تلك الحفلة اسم "تجربة عمر خيرت" فستكون تجربة تفيض بالأجواء الساحرة حيث يرتدي الضيوف ملابس السهرة، ويستمتعون بحفل استقبال عند غروب الشمس يطل على أهرامات الجيزة العظيمة، قبل الاستمتاع بليلة مليئة بموسيقى خيرت الخلابة".



وأكد محمود حسين منظم الحفل للجمهور الحضور "أنها ستكون سهرة فنية رائعة يتفاعل معها الجمهور العاشق للفن الراقى والموسيقى الجذابة التى تغزو العقول والقلوب دون استئذان بشكل مختلف لن يتمكنوا من نسيانها أبدا، كما إنها ستكون آخر حفل في منطقة الصوت والضوء بالأهرامات وذلك قبل إعلاقه لفترة لإجراء التجديدات عليه".



وأضاف أن هذا الحفل ليس الأول الذي يقيمه عمر خيرت بمسرح الصوت والضوء فلقد كانت أولي حفلاته في عام 2017، بعد سنوات من حفل تكريمه بها عام 2011 في حفل الأنامل الذهبية، ولكن هذه المرة سيكون الحفل له طابع مختلف كما أكد القائمون علي الحفل، والذي سيقدم من خلاله خيرت اكثر من 20 مقطوعة موسيقية مختلفة في أجواء تاريخية لم تقدم من قبل، ويستوعب عدد 2500 كرسي.

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