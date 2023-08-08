نقابة الموسيقيين: لم تصلنا أي معلومة عن تعرض آمال ماهر لوعكة صحية

كشف محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، حقيقة تعرض المطربة آمال ماهر إلى وعكة صحية.

وقال محمد عبد الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "،: "سمعنا عن إجراء الفنانة آمال ماهر على عملية جراحية وحتى الآن لم نتأكد من صحة الخبر حتى الآن ".

وتابع محمد عبد الله: "هناك فنانون يقومون بإجراء عمليات جراحية بدون علم أحد، مضيفا:" لم تصل لنا معلومة عن تعرض آمال ماهر إلى وعكة صحية أو إجرائها لعملية".

وأكمل محمد عبد الله: "نقابة المهن الموسيقية تساند أي عضو نقابي يتعرض إلى وعكة صحية يمر بها".

وفي سياق متصل قال محمد عبد الله: "أي شخص يقوم بتنظيم حفل فني عليه أن يحصل على تصريح من نقابة المهن الموسيقية وهنا العديد من الإجراءات التي يتم استيفاؤها قبل تنظيم أي حفل موسيقي ".