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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد فوزه بانتخابات الموسيقيين.. محمد عبد الله: جهدكم وتفانيكم لم يمر عبثا

نقابة الموسيقيين
نقابة الموسيقيين

أعرب الدكتور محمد عبد الله عضو مجلس إدارة نقاية المهن التمثيلية عن سعادته بفوزه في الانتخابات التي أجريت خلال الأيام الماضية. 

وقال الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية بعد إعلان فوزه عضوا بمجلس إدارة النقابة في انتخابات نقابة المهن الموسيقية يوم ٢٠٢٣/٨/١: أود أن أعبر لكم عن تقديري الكبير للمجهودات الجبارة التي بذلتموها، فقد كانت جهودكم ملحوظة ومثمرة بشكل كبير في تحقيق أهدافنا المنشودة وهو حق المعرفة وهو حق دستوري مكفول للجميع.

وتأكدوا أن جهدكم وتفانيكم لم يمرا عبثا وأن نتائجها تعكس قيمتكم الحقيقية.

وتابع محمد عبد الله: “أشكركم على اجتهادكم وعلى كل ما قدمتموه من خدمات مميزة وإنجازات ملموسة. فأنتم تمثلون قدوة حية للإلهام والتحفيز واتمني لكم المزيد من النجاح والتألق في العمل القادم ، العمل معكم يشرفني ، شكراً لكم من القلب”. 
 

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وكان قد وجه الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس نقابة الموسيقيين، الشكر للجمعية العمومية وكل أعضائها الذين حضروا بكثافة لانتخابه عضوا بمجلس النقابة، حيث ان الأصوات التي حصل عليها لم تحدث منذ تاريخ في نقابة المهن الموسيقية منذ نشأتها.

وأوضح عبد الباقي خلال مداخله هاتفية لبرنامج اخر النهار المذاع على فضائية النهار،  أنه كان يتحلى بالهدوء النفسي الشديد، وتدعيم الجمهور له وانتخابه له كان له أثرا جيدا عليه، مؤكدا أنه منذ أن تولي مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية والجميع يشعر بتطوير في المعاشات والعلاج والإيرادات.

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