بعد فوزه في انتخابات الموسيقيين..حلمي عبدالباقي لـ الجمعية العمومية: جميلكم في رقبتي

أعرب الفنان حلمي عبدالباقي، عن سعادته بفوزه بعضوية مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، في الانتخابات الأخيرة، موجها الشكر للجمعية العمومية على ثقتهم الكبيرة.

وأضاف عبدالباقي في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، :" حصلت على نسبة أصوات في الانتخابات لم تحدث في تاريخ النقابة، موضحا:" أشكر الجمعية العمومية على الثقة الغالية وأقول لهم جميلكم في رقبتي ولن أتوانى في خدمتكم تحت قيادة النقيب الجدع الشهم".

وتابع عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية: مكلمين المشوار اللي بدأه النقيب خلال فترة قصيرة جدا وأثبت للناس كلها إننا ماشيين على الطريق الصح واللي جاي أفضل وإحنا كلنا في ضهره".

