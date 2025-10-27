الشوا: أثمن الموقف المصري بشأن محاولات لم شمل الفصائل الفلسطينية

قال الدكتور أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إنه لم يتلق أي اتصال حتى الآن بشأن طرح اسمه لرئاسة اللجنة الانتقالية لإدارة قطاع غزة، مشيرا إلى أن شبكة المنظمات الأهلية تنسق جهود الإغاثة في القطاع، وتعمل مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتحديد الأولويات الملحة لقطاع غزة.

وثمَّن أمجد الشوا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، الموقف المصري بشأن محاولات لم شمل الفصائل الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، ويمنع إدخال المعدات الثقيلة والطواقم المتخصصة لرفع الأنقاض وإنقاذ الضحايا.

وأكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أنه يقف على مساحة واحدة من جميع الفصائل الفلسطينية، ويتبع منهج العمل الإنساني مع كل المنظمات الدولية.