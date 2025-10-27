السعودية: الصناعات الحيوية ركيزة جديدة لتنويع الاقتصاد وتعزيز الأمن الدوائي

أكد بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية أن المشروع المشترك بين لايفيرا – التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) المتخصصة في توطين الصناعات الدوائية الحيوية السعودية – وجمجوم فارما يمثل تعاونًا سعوديًا نوعيًا يجمع بين شركتين تتشاركان الرؤية والالتزام بتعزيز قدرات المملكة في قطاع الصناعات الحيوية الدوائية.

وقال الخريف إن هذا المشروع يعد ركيزة محورية في مسار تحقيق الطموحات الوطنية لتوطين الخبرات وبناء القدرات الإنتاجية داخل المملكة، بما يضمن امتلاك الإمكانات اللازمة لتصنيع الأدوية الحيوية محليًا، مشيرًا إلى أن الشراكة تعزز الجهود نحو جعل المملكة مركزًا إقليميًا وعالميًا رائدًا في مجال التقنية الحيوية بحلول عام 2040.

وجاء الإعلان عن المشروع خلال فعاليات المعرض العالمي للصحة (GHE) المقام في الرياض، تحت رعاية وزارة الصحة، وبحضور وزير الصحة فهد الجلاجل، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف

ويهدف المشروع إلى تطوير وتصنيع وتسويق اللقاحات والمنتجات الحيوية والمستحضرات الحيوية المشابهة (Biosimilars) داخل المملكة، بما يسهم في تسريع توطين القدرات الحيوية المتقدمة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الأمن الدوائي الوطني.

من جانبه، أكد محمود يوسف جمجوم رئيس جمجوم فارما أن المشروع يمثل تطورًا استراتيجيًا في مسيرة نمو الشركة، ويعكس التزامها العميق بتحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني في مجال الرعاية الصحية، مشددًا على أن التعاون مع «لايفيرا» سيسهم في تأسيس منظومة تصنيع حيوي متطورة ومستدامة، تدعم الكفاءات المحلية وتوسّع نطاق الوصول إلى الأدوية المنقذة للحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.