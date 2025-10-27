الصناعة: تعزيز جودة المنتج المصري لضمان حماية المستهلك

تقوم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة بدورٍ محوري في إصدار المواصفات الوطنية وفقًا للمواصفات القياسية الدولية، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، ومن أبرز إنجازاتها التركيز على البصمة الكربونية والاستدامة، حيث ساهمت في إطلاق مواصفات تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتشمل مهام الهيئة ما يلي:

- إصدار المواصفات القياسية المصرية في ضوء التوجهات والمرجعيات الدولية.

- القيام بمهام نقطة الاستفسار فيما يتعلق باتفاقية العوائق الفنية علي التجارة TBT لتسهيل التبادلات التجارية.

- تمثيل مصر في المنظمات الدولية والإقليمية في مجالات اختصاص الهيئة.

- المشاركة في اجتماعات وأعمال المنظمة الدولية للمواصفات "الأيزو" والمنظمات الإقليمية والأفريقية والعربية للتقييس.

- إبداء المشورة الفنية لكافة الجهات المعنية في مجالات المواصفات والجودة ونظم المطابقة والاختبارات والمعايرات.

وتشمل أبرز خدمات وأنشطة الهيئة ما يلي:

- الترخيص بمنـح علامـات الجـودة وعلامة المطابقة وشهـادات مطـابقة المنتجات المحلية للمواصفات القياسية المصرية/الدولية في القطاعات المختلفة (الهندسية- الكيماوية- الغذائية- الغزل والنسيج).

- إجراء الفحوص والاختبارات المعملية للمنتجات الصناعية للتأكد من مدي مطابقتها للمواصفات القياسية المعنية.

- إجراء القياسات والمعايرات الصناعية لجميع الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في المنشآت والشركات والمصانع.

- تقديم الدعم الفني ومعاونة المنشآت الصناعية علي تحقيق معايير الجودة ومطابقة الخامات والسلع والمنتجات الصناعية للمواصفات القياسية المعتمدة وبما يضمن حماية المستهلك.

- تقديم الخدمات التدريبية المتخصصة للمؤسسات والشركات الصناعية والهيئات في مجالات المواصفات والجودة والاختبارات والمعايرات.

- إصدار شهادات الأداء البيئي، والتحقق من تقارير البصمة الكربونية، وتقارير تقييم دورة الحياة

- سحب العينات من الرسائل الواردة وإصدار نتائج الفحص في نفس يوم السحب.

- تقليل زمن الإفراج الجمركي من خلال تعزيز كفاءة وسرعة الأداء بفروع الهيئة في الموانئ المصرية.

- اصدار بطاقة كفاءة الطاقة كأداة رئيسية تمكّن المستهلك من اتخاذ قرار شراء مبني على بيانات واضحة وموثوقة.

- إصدار بطاقات كفاءة وترشيد المياه تتوافق مع المتطلبات الدولية، وتوفر معلومات فنية عن معدل استهلاك المياه للمنتج، مما يتيح للمستهلكين مقارنة الأجهزة واختيار الأنسب.