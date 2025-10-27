قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي: نحافظ على موقف طويل الأمد بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة
حقيقة العثور على طفل شبرا الخيمة داخل بالوعة صرف صحي
رئيس العربية للتصنيع يتفقد أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمدينة بالدقهلية
شيخ الأزهر من قمة روما للسلام: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العلمين الجديدة قبلة جديدة للاستثمار الصناعي في مصر| تفاصيل
عائلات الرهائن تطلب لتعليق المرحلة التالية من وقف إطلاق النار حتى تسليم جميع الرفات
المسابقات تحسم الجدل.. بيان رسمي بـ إيقاف دونجا الزمالك في السوبر
استثمارات تتجاوز 78 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مصنعًا لمواد البناء ويتفقد مشروع الكربون بالسخنة
تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 وانتهاء الصيفي رسميًا هذا التوقيت
مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية وضخ الكميات اللازمة في الأسواق
ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”
الحبس والغرامة لمحصّلي «ركنة زيادة».. قانون انتظار السيارات يضبط فوضى الشوارع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الصناعة: تعزيز جودة المنتج المصري لضمان حماية المستهلك

ولاء عبد الكريم

تقوم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة بدورٍ محوري في إصدار المواصفات الوطنية وفقًا للمواصفات القياسية الدولية، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، ومن أبرز إنجازاتها التركيز على البصمة الكربونية والاستدامة، حيث ساهمت في إطلاق مواصفات تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتشمل مهام الهيئة ما يلي: 
-    إصدار المواصفات القياسية المصرية في ضوء التوجهات والمرجعيات الدولية.
-    القيام بمهام نقطة الاستفسار فيما يتعلق باتفاقية العوائق الفنية علي التجارة TBT لتسهيل التبادلات التجارية.
-    تمثيل مصر في المنظمات الدولية والإقليمية في مجالات اختصاص الهيئة. 
-    المشاركة في اجتماعات وأعمال المنظمة الدولية للمواصفات "الأيزو" والمنظمات الإقليمية والأفريقية والعربية للتقييس.
-    إبداء المشورة الفنية لكافة الجهات المعنية في مجالات المواصفات والجودة ونظم المطابقة والاختبارات والمعايرات.

وتشمل أبرز خدمات وأنشطة الهيئة ما يلي: 
-    الترخيص بمنـح علامـات الجـودة وعلامة المطابقة وشهـادات مطـابقة المنتجات المحلية للمواصفات القياسية المصرية/الدولية في القطاعات المختلفة (الهندسية- الكيماوية- الغذائية- الغزل والنسيج).
-    إجراء الفحوص والاختبارات المعملية للمنتجات الصناعية للتأكد من مدي مطابقتها للمواصفات القياسية المعنية.
-    إجراء القياسات والمعايرات الصناعية لجميع الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في المنشآت والشركات والمصانع.
-    تقديم الدعم الفني ومعاونة المنشآت الصناعية علي تحقيق معايير الجودة ومطابقة الخامات والسلع والمنتجات الصناعية للمواصفات القياسية  المعتمدة وبما يضمن حماية المستهلك.
-    تقديم الخدمات التدريبية المتخصصة للمؤسسات والشركات الصناعية والهيئات في مجالات المواصفات والجودة  والاختبارات والمعايرات. 
-    إصدار شهادات الأداء البيئي، والتحقق من تقارير البصمة الكربونية، وتقارير تقييم دورة الحياة
-    سحب العينات من الرسائل الواردة وإصدار نتائج الفحص في نفس يوم السحب.
-    تقليل زمن الإفراج الجمركي من خلال تعزيز كفاءة وسرعة الأداء بفروع الهيئة في الموانئ المصرية.
-    اصدار بطاقة كفاءة الطاقة كأداة رئيسية تمكّن المستهلك من اتخاذ قرار شراء مبني على بيانات واضحة وموثوقة.
-    إصدار بطاقات كفاءة وترشيد المياه تتوافق مع المتطلبات الدولية، وتوفر معلومات فنية عن معدل استهلاك المياه للمنتج، مما يتيح للمستهلكين مقارنة الأجهزة واختيار الأنسب.

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

موعد صرف معاشات نوفمبر

ياسر فرج

سعر الدولار مقابل الجنيه

الأهلي

انقلاب سيارة الفنان على رؤوف

محمد حمدي

مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية

أفراح الوسط الفني.. 5 حالات زفاف ترسم البسمة على وجه عشاقهم فى أيام

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

