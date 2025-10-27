هنبهر العالم.. أحمد موسى: مصر جاهزة لافتتاح المتحف المصري الكبير

استعرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات من شوارع مصر، استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير المقرر في الأول من نوفمبر المقبل.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن هناك «تطوير شامل للطرق والهوية البصرية وتحسين الشوارع استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير».

وتابع أحمد موسى قائلًا: «يوم السبت المقبل هأكون معاكم من الساعة 4 عصرًا، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، وحتى الانتهاء من الافتتاح»، مشيرًا إلى أن هناك لوحات دعائية للمتحف في كل مكان، مضيفًا: «إن شاء الله هنعمل حاجة تبهر العالم، شوف الدائري عامل إزاي، شوف بلدك جميلة إزاي، الدولة بكل مؤسساتها بتعمل من أجل نجاح احتفالية المتحف المصري الكبير».

وأوضح أحمد موسى، أن هناك العديد من القادة والزعماء الذين سيحضرون حفل الافتتاح، مؤكدًا أن المنطقة المحيطة بالمتحف تشهد تطويرًا كاملًا لتكون على مستوى الحدث العالمي.

وأضاف أحمد موسى: «تخيل تبقى داخل المتحف الكبير بتفطر أو تتغدى في المطعم جوه المتحف، قدامك أعظم حضارة وتماثيل، حاجة في منتهى العظمة».

واختتم أحمد موسى حديثه قائلًا: «مصر عندها قدرة كبيرة على التخطيط والتنظيم، وإن شاء الله يوم السبت يكمل على خير، مصر اللي بتعمله غير مسبوق، مصر لما بتحط دماغها ورغبتها في حاجة بتتعمل، إحنا مش بنعمل حاجة وحشة، كل حاجة كويسة بنعملها، مصر بتعمل على التنمية والاستقرار والسلام، وإحنا مش بنتآمر على حد، وعلشان كده ربنا بيكرمنا».