المتحف المصري الكبير .. خريطة الاحتفالية وأبرز المعلومات عنه

تعمل الدولة المصرية بكل أجهزتها على نجاح احتفالية المتحف المصري الكبير، وهناك تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمسؤولين، بتقديم أفضل ما يمكن تقديمه للعالم ولمصر من خلال افتتاح المتحف المصري الكبير.

أعظم مؤسسة سياحية وثقافية وترفيهية

وأكد الدكتور مصطفى وزيري خبير الأثار والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأثار، أن المتحف المصري الكبير، يعتبر أعظم مؤسسة سياحية وثقافية وترفيهية في العالم، مشيرا إلى أن المتحف يمنح كل قطعة أثرية حقها الكامل في العرض والتفسير.

وقال مصطفى وزيري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن المتحف المصري الكبير، يجمع بين الحضارة والترميم والتكنولوجيا، مؤكدا أن المتحف يمثل نقلة نوعية في عرض التراث المصري، ويُعد الأكبر من نوعه عالميا.

وتابع خبير الأثار والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأثار، أن المتحف المصري الكبير يضم المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون، والتي كانت موزعة سابقًا بين عدة متاحف، إلى جانب قطع أثرية نادرة تم اكتشافها حديثا.

90 ألف متر مساحات خضراء

وقالت شيرين مجدي، مراسلة "إكسترا نيوز" من أمام المتحف المصري الكبير، إن خمسة أيام فقط تفصلنا عن لحظة تاريخية ينتظرها العالم أجمع، حيث تتواصل الاستعدادات المكثفة لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر، ومن محيط المتحف، يمكن ملاحظة حالة من النشاط الدؤوب في مختلف القطاعات، إذ تعمل الجهات المعنية على قدم وساق لتجهيز المنطقة المحيطة بهذا الصرح الحضاري الذي يُعد هدية مصر للعالم و"هرمها الرابع".

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنه فيما يتعلق بالمحور الأول من أعمال التطوير، تم الانتهاء من رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المتحف، وتشمل الطريق الدائري من المعادي حتى الجيزة، ومحوري المريوطية والمنصورية، بالإضافة إلى طريق الفيوم والطريق السياحي، والطريق القادم من مطار سفنكس حتى ميدان الرماية، كما جرى دهان الأرصفة وتخطيط الحارات المرورية وتحسين الهوية البصرية عبر طلاء أكثر من 3000 عقار وتعليق نحو 800 بانر يحمل صور ملوك الفراعنة ومعالم مصر الأثرية، فضلاً عن إنشاء أكثر من 500 مجسم لشخصيات مصرية بارزة.

وتابعت أن المحور الثاني فركز على أعمال التشجير والتجميل بزراعة أكثر من 4000 شجرة و2200 نخلة، وإنشاء ما يقارب 90 ألف متر مربع من المساحات الخضراء باستخدام أنظمة ري حديثة. بينما شمل المحور الثالث تطوير أنظمة الإضاءة والإنارة بتركيب 1700 كشاف لإضفاء مظهر ليلي مبهر، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق العامة. وقد اكتملت المشاهد الجمالية مؤخرًا بتركيب أعلام الدول المشاركة في حفل الافتتاح على أعمدة الإنارة، في مشهد يعكس جاهزية مصر لاستقبال حدث عالمي يليق بتاريخها العريق.

الخريطة الزمنية لافتتاح المتحف المصري

وقالت الإعلامية لميس الحديدي، إنه وفقًا للمعلومات، سوف يبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، يوم 1 نوفمبر في تمام السابعة مساءً، وسيستغرق ساعة ونصف الساعة، ثم جولة للرؤساء والملوك في المتحف.

وأضافت لميس الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" الذي تقدمه على شاشة النهار، أن الاحتفالية ستشمل عرضًا يستعرض قوة وعراقة الحضارة المصرية، وسيكون المتحف والمنطقة المحيطة به هما البطل.

أما البطل داخل المتحف فسيكون الملك توت عنخ آمون الذي انتقل من متحف التحرير إلى المتحف الكبير، وسيكون العرض مبهرًا، وموسيقى الحفل من تأليف الموسيقار الكبير هشام نزيه، الذي قدم موسيقى حفل المومياوات، وهو موسيقار دولي معروف في الخارج.

ويقود المايسترو ناير ناجي واحدًا من أضخم العروض الموسيقية في تاريخ مصر بمشاركة 78 عازفًا مصريًا وعدد كبير من العازفين من الدول الأخرى سيقدمون موسيقى السلام.

واختتمت: مصر أقامت احتفالين مبهرين لنقل المومياوات وطريق الكباش، والآن تتجه الأنظار إلى حفل نتوقع ألا يقل إبهارًا في افتتاح المتحف الكبير، وسيكون الاحتفال تحت إشراف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتحت إشراف محمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة، وهو شخصية معروفة بعمله المبهر ودقته، ولا يترك أي تفصيلة للصدفة، ونتوقع منه حفلاً لا يقل أهمية عن الحفلات السابقة.

عرض المجموعة الكاملة لتوت عنخ أمون

أكد الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير سابقا، وأستاذ الأثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، أن المتحف المصري الكبير سيحتوي على 30 ألف قطعة أثرية، منها 15 ألف قطعة لم تعرض من قبل وسيتم عرض المجموعة الكاملة للملك توت عنخ أمون والتي سيصل عددها لأكثر من 5 ألاف قطعة.

وقال طارق توفيق، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن قاعتين توت عنخ أمون، ستكشف كافة التفاصيل التي كانت في حياة الملك، مؤكدا أن المتحف المصري الكبير تم دراسة كافة تفاصيله بشكل عظيم.

وتابع المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير سابقا، وأستاذ الأثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، أن مصر لم تبخل على مشروع المتحف المصري الكبير، مؤكدا أن الدولة حصلت على قرضين من اليابان من أجل إنشاء المتحف، ويتم سداد قيمته، لذا المتحف المصري الكبير هو متحف مصري بالكامل.

12 قاعة تاريخية

أكد الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير سابقا، وأستاذ الأثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، أن المتحف المصري الكبير له هوية واضحة، وهو المتحف الوحيد في العالم الذي يحتوي على 12 قاعة تاريخية، في رحلة ما قبل التاريخ إلى العصرين اليوناني والروماني في مصر.

وقال طارق توفيق، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن المتحف المصري الكبير يحتوي على أعمدة وأجزاء من مسلات، إضافة إلى التماثيل الضخمة للملوك والتوابيت الحجرية.

وتابع المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير سابقا، وأستاذ الأثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، أن المتحف المصري الكبير، يطل بشكل مباشر على الأهرامات.