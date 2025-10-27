وزيري: المتحف المصري الكبير أعظم مؤسسة سياحية وثقافية وترفيهية في العالم

أكد الدكتور مصطفى وزيري خبير الأثار والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأثار، أن المتحف المصري الكبير، يعتبر أعظم مؤسسة سياحية وثقافية وترفيهية في العالم، مشيرا إلى أن المتحف يمنح كل قطعة أثرية حقها الكامل في العرض والتفسير.

وقال مصطفى وزيري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن المتحف المصري الكبير، يجمع بين الحضارة والترميم والتكنولوجيا، مؤكدا أن المتحف يمثل نقلة نوعية في عرض التراث المصري، ويُعد الأكبر من نوعه عالميا.

وتابع خبير الأثار والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للأثار، أن المتحف المصري الكبير يضم المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون، والتي كانت موزعة سابقًا بين عدة متاحف، إلى جانب قطع أثرية نادرة تم اكتشافها حديثا.