عبد البصير: العالم على موعد مع حدث ثقافي لا يتكرر كثيرًا خلال إفتتاح المتحف المصري الكبير

أكد الدكتور حسين عبد البصير، المشرف العام السابق على المتحف المصري الكبير، أنه سيتم لأول مرة في التاريخ خلال إفتتاح المتحف المصري الكبير، عرض كنوز الملك توت عنح أمون، والتي تتجاوز 5400 قطعة أثرية، مجتمعة في مكان واحد منذ اكتشاف المقبرة عام 1922.

وقال حسين عبد البصير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن إفتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدث القرن الحادي والعشرين"، ومشروع قومي تاريخي يضاهي في أهميته بناء هرم جديد أو سد عالٍ آخر.

وتابع المشرف العام السابق على المتحف المصري الكبير، أن العالم على موعد مع حدث ثقافي لا يتكرر كثيرًا، مؤكدا أن العرض المتحفي سيقدم سردًا متكاملًا لقصة حياة الملك توت عنخ آمون.