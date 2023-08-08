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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

محمد صلاح يرفض 6 مليارات جنيه | إيه الحكاية؟!

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى ماهر تغطية خاصة عن احوال اللاعب المصرى العالمى ونجم ليفربول محمد صلاح و حقيقة انتقاله الى احد الاندية السعودية. 

ذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن اتحاد جدة قدم عرضا لـ محمد صلاح بقيمة 180 مليون يورو (أي ما يعادل أكثر من 6 مليار جنيه مصري) لمدة موسمين، إضافة إلى 60 مليون جنيه إسترليني لشراء المدة المتبقية في عقده من ناديه ليفربول الإنجليزي.

ونفى رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري شائعات اقتراب محمد صلاح من الدوري السعودي، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" إذا كنا فكرنا في مغادرة ليفربول هذا العام ما كنا جددنا العقد الصيف الماضي، وقال إن محمد صلاح لا يزال ملتزما مع النادي.

للمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو التالي:

https://fb.watch/mi6Bha9t7i/

محمد صلاح ليفربول الدوري السعودي الأندية السعودية

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