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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خلص على مراته وبنته | تفاصيل جديدة في حادث الهرم

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى ماهر تغطية خاصة حول جريمة من أبشع ما يكون وهى قتل عامل لزوجته وابنته وإصابة 4 فتيات وهن أيضا بناته.

 

جريمة مرعبة شهدتها منطقة الهرم أنهى خلالها عامل حياة زوجته أمام بناتها الخمسة، ولم يكتف الزوج بذلك وإنما شرع في قتل بناته الخمسة مما أدى لمقتل أحدهن بينما تصارع الأخريات الموت. 

 

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع جريمة قتل في منطقة كفر غطاطي في الهرم، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن الجيزة إلي موقع البلاغ، وتبين بالانتقال والمعاينة العثور على جثمان سيدة وطفلة 9 سنوات متوفين جراء جروح قطعية في الرقبة، و4 فتيات مصابات بجروح قطعية في الرقبة.

https://fb.watch/mibNsWaGUn/

جريمة منطقة الهرم مديرية امن الجيزة كفر غطاطى

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