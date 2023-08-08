انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

حقيقة انتشار مرض الدرن

قدمت ندى ماهر مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة حول انتشار مرض الدرن وحقيقة انتشاره وطرق علاجه وتجنبه.

مقطع صوتي انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا الساعات الماضية، وهذا المقطع الصوتي يزعم تفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين اليها .. ليصبح هذا الخبر هو الأكثر تداولا في مصر.

من جانبها، نفت وزارة الصحة والسكان، تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها، وأن المعلومات المتداولة بالمقطع الصوتي غير حقيقية ولا تمت للواقع بأي صلة، وأنه بناءً على التعامل الصحي مع النازحين والذي تقوم به الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الأممية، لم يتم رصد أي مؤشرات لوجود ارتفاع في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية بينهم.

للمزيد من التفاصيل يرجى مشاهده هذا الفيديو :

https://fb.watch/mi8opOrpvX/