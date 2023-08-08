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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد كريستو يستمتع بإجازته الصيفية على البحر

محمد الضاوي كريستو
محمد الضاوي كريستو

شارك محمد الضاوي "كريستو" لاعب النادي الأهلي، صورة جديدة له من إجازته الصيفية، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد الضاوي وهو يستمتع بعطلته علي شاطئ البحر، مرتديا شورت باللون الزيتي وتى شيرت ابيض اللون، نال اعجاب متابعيه.

وتأهل المارد الأحمر بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ليواجه فريق إنبي ضمن منافسات دور النصف النهائي من البطولة.

وحرص المدرب السويسري على منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٨٠٨_٠٦٣٨١٥
محمد الضاوي كريستو الأهلى الإجازة الصيفية شاطئ البحر

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