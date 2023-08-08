المصريين الأحرار يُكلف محمد مخاليف بأمانة شباب الجمهورية

أصدرت الدكتورة هبة واصل الأمين العام لحزب المصريين الأحرار قرارًا بتكليف محمد مخاليف بمهام القائم بأعمال أمين شباب الجمهورية وذلك بعد إعتماد الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.

جاء ذلك في إطار إعادة الهيكلة الحزبية الداخلية، وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، ولائحة النظام الأساسي لحزب المصريين الأحرار.

وتضمن القرار:-

- تكليف الأستاذ محمد عاطف محمد بيومى مخاليف بمهام القائم بأعمال أمين شباب الجمهورية للحزب.

- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، ويلغى ما يخالف ذلك.

وجدير بالذكر أن أمين شباب المصريين الأحرار له العديد من التجارب العملية كمساعد برلماني 2012 / وحتي الأن، و كما شغل منصب مسؤول تنظيم امانة الشباب المركزية بحزب المصريين الأحرار عام 2017، العديد من الأنشطة والفعاليات السياسية.

وعلى الصعيد العملي شغل موقع محلل اقتصادى بعدد من شركات تداول الأوراق المالية وشغل منصب مدير مدير قسم التحليل الاقتصادي الدولي لدول (جنوب أفريقيا – غانا – بوتسوانا- نيجيريا - كينيا - موريشيوس) بشركة عالمية لتداول الأوراق المالية ومنسق تجارى حر ببعض شركات الاستيراد والتصدير لدول (الإمارات العربية وإيطاليا وأوغندا).

ويشغل حاليا موقع محلل اقتصادي مدير العلاقات العامة بإحدى مؤسسات المجتمع المدني ذو مركز مراقب لدى الأمم المتحدة، وله العديد من المشاركات الدولية ومنها مؤتمر الإتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان بباريس، مؤتمر الشباب الصيني الأفريقي ببكين، ومؤتمر كوادر وقيادات الأحزاب السياسية بشانجدو، و مؤتمر الشباب العربي الأفريقي بالرباط، ومؤتمر الشباب الأفريقي بعنتيبي، أوغندا، ومؤتمر مجلس الشباب العربي والأفريقي بكامبالا، أوغندا.