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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطاهري: تغيير القيادات في الشركة المتحدة مرتبطة بمعايير مثل تمكين المرأة

ارشيفيه
ارشيفيه

تقدم الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتهنئة للشركة المتحدة على اختياراتها الخاصة بقيادات الوسط الإعلامي والصحفي التي أصبحت محل ترحيب واسع من الرأي العام والوسط الصحفي والإعلامي منذ بداية الإعلان عن القيادات في قطاع الصحافة أو التلفزيون أو الإذاعة.

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6 كوادر جديدة.. الشركة المتحدة تعلن عن حركة تعيينات في الصحف والقنوات

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تعيين محمود مسلم رئيسا لقطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

 

وهنأ "الطاهري"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، الإعلامية ريهام السهلي بعدما عينتها الشركة المتحدة رئيسا لقنوات dmc، موضحًا: "يحمل لها كل من يعمل في قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة ولا أبالغ إن قلت كل من يعمل في الشركة المتحدة الكثير من الاحترام والتقدير بما تمثله من قيمة مهنية نعتز بها جميعا".

كما هنأ الكاتب الصحفي أحمد الطاهري الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم قطاع الصحف بالشركة المتحدة، وعلا الشافعي رئاسة تحرير موقع اليوم السابع ومصطفى عمار لرئاسة موقع وصحيفة الوطن، لافتًا إلى أنه جرى تعيين أكرم القصاص رئيسا لمجلس إدارة اليوم السابع، وتعيين عبدالفتاح مصطفى رئيسا لراديو 9090.

وواصل: "من المهم أن تتضح فلسفة التغييرات إلى حد كبير، فهي مرتبطة بسياق وليست أشخاصاً، أي رؤية الشركة المتحدة ومجلس إدارتها وتستند إلى مجموعة من المعايير مثل تمكين الشباب وجيل جديد من القيادات الإعلامية وتمكين المرأة، وهذه الرؤية استغرقت الكثير من التحضيرات على مدار الفترة الماضية".

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