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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعيين محمود مسلم رئيسا لقطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الكاتب الصحفي محمود
الكاتب الصحفي محمود مسلم

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قرارًا بتعيين الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيسا لقطاع الصحف والمواقع، كما قررت في وقت سابق، تعيين ريهام السهلي رئيسا لشبكة قنوات دي إم سي.

 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أكدت في وقت سابق، أن صافي عوائد مهرجان العلمين سيتم التبرع بها لمبادرة حياة كريمة، موضحة أن هذا التبرع إيمانا منها بالدور الذي تلعبه مبادرة حياة كريمة في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا.

 

وتهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجا.

الشركة المتحدة محمود مسلم المتحدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رئيس قطاع الصحف والمواقع

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