محمود مسلم: محمد مرسي حكم مصر لمدة عام ولم يشيد مسجدًا.. فيديو

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنَّ جماعة الإخوان الإرهابية كان قادرة على خوض الانتخابات والنجاح بها بكل سهولة، لأن عناصرها كانت تجيد التغلغل في وجدان الشعب المصري باسم الدين.

وأضاف مسلم، خلال استضافته عبر برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: "أعضاء الجماعة الإرهابية كانوا يتعاملون على أنَّهم رجال دين وأنَّهم يحافظون عليه، لكنهم أثبتوا أنَّ كل هذا ما هو إلا تزييف وشعارات كاذبة، على سبيل المثال، كانت تشهد مظاهرات التنظيم الإرهابي منذ نشأته حرق العلم الأمريكي والعلم الإسرائيلي، ولكن بمجرد وصول رئيسهم للحكم الأمر اختلف تمامًا".

وتابع رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ: "عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي استخدموا الدين خلال الانتخابات عن طريق شعار «الإسلام هو الحل»، ولكن محمد مرسي حكم مصر لمدة عام ولم يشيد مسجدًا واحدًا، ولم يكن رئيسًا زاهدًا، وهذا ما جرى رصده من خلال ولائم الطعام التي كانوا يطلبونها داخل القصر الرئاسي".