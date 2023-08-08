6 كوادر جديدة.. الشركة المتحدة تعلن عن حركة تعيينات في الصحف والقنوات

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عدة قرارات خاصة بالتعينيات الجديدة، في قطاعاتها المختلفة، حيث أصدرت الشركة، قرارًا بتعيين الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيسا لقطاع الصحف والمواقع، كما قررت في وقت سابق، تعيين ريهام السهلي رئيسا لشبكة قنوات دي إم سي، وجاءت قائمة التعينات الجديدة في الشركة المتحدة كالتالي:

محمود مسلم رئيس قطاع الصحف والمواقع.

ريهام السهلي رئيس شبكة قنوات دي إم سي.

علا الشافعي رئيس تحرير موقع اليوم السابع.

مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة وموقع الوطن.

عبد الفتاح مصطفى رئيسا لراديو 9090.

عماد ربيع رئيسا لقطاع الإنتاج الدرامي.