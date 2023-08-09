حلمي النمنم: مصر من أقل الدول خسائر في العالم بجائحة كورونا |فيديو

قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إنه توجد حالة من التخوف والتشاؤم الدائم لدى الكثيرين في الفترة الحالية، وذلك ظهر حينما جاءت أزمة كورونا، وخرجت التقارير عن أن مصر معرضة بفقدان 2 مليون شخص بسبب جائحة كورونا، وتم نسب تلك الأرقام إلى أحد معاهد الأبحاث في كندا، إلا أن كل ذلك كان خاطئًا.

حلمي النمنم: مصر تواجه تحديات عديدة

وأضاف "النمنم"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر كانت من أقل الدول خسائر في جائحة كورونا في العالم، وهذا أمر يُحسب للحكومة المصرية، وللقيادة المصرية في طريقة التعامل مع الأزمة العالمية، والتي ضربت دولاً كثيرة في تلك الفترة.

واستطرد أن بعض الدول المجاورة لمصر يوجد فيها مخطط ليكون بها نشاطات مسلحة، ومشاكل وأزمات بعينها، وهذا هو شكل المشهد السياسي في المنطقة في الفترة الحالية، موضحًا أن مصر مازالت تقف أمام تحديات عديدة.